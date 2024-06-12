Енергетики додали дві години світла 12 червня: нові графіки
Категорія
Україна
Дата публікації

Енергетики додали дві години світла 12 червня: нові графіки

світло
Джерело:  Укренерго

12 червня стабілізаційні відключення світла розпочнуться пізніше. Обмеження електропостачання почнуть діяти вже з 17:00.

Головні тези:

  • Нові графіки стабілізаційних відключень світла на 12 червня вступають в дію з 17:00 і триватимуть до 23:00.
  • Енергетики України запевняють, що зараз відсутність ризику повного блекауту у країні, хоча можливі масовані обстріли російськими загарбниками можуть вплинути на ситуацію.
  • Укренерго зосереджується на справедливому розподілі електроенергії між критичною інфраструктурою та побутовими споживачами для забезпечення стійкості енергосистеми.
  • Робота над інвентаризацією допоможе визначити оптимальні стратегії використання електроенергії у різних регіонах країни.

Які нові графіки відключення світла 12 червня

Як зазначається, стабілізаційні відключення почнуться на дві години пізніше

За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00.

Чи є ризик повного блекауту в Україні

В Україні зараз відключення світла у центрі уваги. В компанії "Укренерго" розповіли, чи загрожує нашій державі блекаут.

Блекаутом називають велику системну аварію, під час якої порушено баланс між наявною кількістю енергії в системі та споживанням, і "Укренерго" не контролює роботу енергосистеми, йдеться у коментарі "Укренерго".

Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах..., — повідомили журналістам. В "Укренерго" підкреслили, що цей прогноз дали без урахування можливих масованих обстрілів нашої території російськими загарбниками.

Як розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, наразі в Україні працюють над справедливими відключеннями світла.

Мова йде про інвентаризацію, яка дозволить "чесно" розділити споживання електроенергії для критичної інфраструктури та побутових споживачів.

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