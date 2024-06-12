Енергетики додали дві години світла 12 червня: нові графіки

12 червня стабілізаційні відключення світла розпочнуться пізніше. Обмеження електропостачання почнуть діяти вже з 17:00.

Які нові графіки відключення світла 12 червня

Як зазначається, стабілізаційні відключення почнуться на дві години пізніше

За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00.

Чи є ризик повного блекауту в Україні

В Україні зараз відключення світла у центрі уваги. В компанії "Укренерго" розповіли, чи загрожує нашій державі блекаут.

Блекаутом називають велику системну аварію, під час якої порушено баланс між наявною кількістю енергії в системі та споживанням, і "Укренерго" не контролює роботу енергосистеми, йдеться у коментарі "Укренерго".

Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах..., — повідомили журналістам. В "Укренерго" підкреслили, що цей прогноз дали без урахування можливих масованих обстрілів нашої території російськими загарбниками.

Як розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, наразі в Україні працюють над справедливими відключеннями світла.