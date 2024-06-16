В Укренерго назвали період погіршення ситуації в енергосистемі — відео

Орієнтовно до кінця липня 2024 року в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі.
Головні тези:
- Впродовж наступних кількох тижнів ситуація в енергосистемі України буде набагато складнішою через ремонтні роботи на енергоблоках АЕС.
- Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до серйозних збитків і обмежень у виробництві електроенергії.
- За відсутності заходів ефективності жителі України можуть стикнутися з обмеженнями електропостачання до 2-4 годин на день.
- Політика ощадливого споживання електроенергії у наступні роки буде необхідна з огляду на довгострокові наслідки російських атак.
- Українцям слід готуватися до складних умов використання електроенергії та дотримуватися економного підходу до її споживання.
Важка ситуація в енергосистемі України зумовлена ремонтом на енергоблоках АЕС
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, впродовж наступних кількох тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні.
Він зазначив, що відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.
Треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так — досить суттєвими, — заявив голова "Укренерго".
Яка ситуація з енергетикою України
З 22 березня росіяни шість разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України.
Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад 1 млрд дол. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
Після останньої атаки енергетики заявили, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою.
Неодноразово в низці областей вводили аварійні відключення, паралельно майже щодня діють графіки стабілізаційних вимкнень.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.
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