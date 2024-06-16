В Укренерго назвали період погіршення ситуації в енергосистемі — відео
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Укренерго назвали період погіршення ситуації в енергосистемі — відео

Енергосистема
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Орієнтовно до кінця липня 2024 року в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі.

Головні тези:

  • Впродовж наступних кількох тижнів ситуація в енергосистемі України буде набагато складнішою через ремонтні роботи на енергоблоках АЕС.
  • Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до серйозних збитків і обмежень у виробництві електроенергії.
  • За відсутності заходів ефективності жителі України можуть стикнутися з обмеженнями електропостачання до 2-4 годин на день.
  • Політика ощадливого споживання електроенергії у наступні роки буде необхідна з огляду на довгострокові наслідки російських атак.
  • Українцям слід готуватися до складних умов використання електроенергії та дотримуватися економного підходу до її споживання.

Важка ситуація в енергосистемі України зумовлена ремонтом на енергоблоках АЕС

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, впродовж наступних кількох тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні.

З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби, — зазначив Кудрицький. 

Він зазначив, що відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.

Треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так — досить суттєвими, — заявив голова "Укренерго".

Яка ситуація з енергетикою України

З 22 березня росіяни шість разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України.

Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад 1 млрд дол. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Після останньої атаки енергетики заявили, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою.

Неодноразово в низці областей вводили аварійні відключення, паралельно майже щодня діють графіки стабілізаційних вимкнень.

Якщо не буде вжито жодних заходів, імовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії на день, — вважає керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.

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