Норвегія надасть Україні 103 млн дол на відновлення енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації

Норвегія надасть Україні 103 млн дол на відновлення енергетики

Зеленський і Гар Стере
Джерело:  The Guardian

Норвегія надасть Україні 1,1 млрд крон (понад 100 мільйонів доларів) для відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення постачання електроенергії до наступної зими.

Головні тези:

  • Ремонтні роботи та встановлення сонячних панелей у медзакладах Харківщини - одна з пріоритетних задач фінансування Норвегії.
  • Україна отримає військову та цивільну допомогу від Норвегії у загальній сумі 75 млрд крон на п’ятирічний період.
  • Фонд підтримки енергетики України зростає завдяки внескам від різних країн та організацій, загалом зібрано вже понад 438 мільйонів євро.
  • Співпраця зі США: перший внесок у Фонд у розмірі 25 млн доларів був зроблений торік у листопаді.

На кошти Норвегії встановлять сонячні панелі у медзакладах Харківщини

120 млн крон з виділеної суми підуть на ремонтні роботи в Харківській області. На ці кошти в регіоні будуть встановлені сонячні панелі у семи пологових будинках та операційних.

Ми ведемо тісний діалог з Україною про те, як вона може використовувати ці кошти найбільш ефективно. Самі українці найкраще розуміють, що потрібно. Але важливо швидко розпочати ремонт інфраструктури, до настання зими.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Прем’єр-міністр Норвегії

Скандинавська країна пообіцяла надати 75 млрд крон військової та цивільної допомоги Україні на п’ятирічний період 2023-2027 років, причому фінансування виділяється щороку відповідно до потреб України.

Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення, — заявив прем’єр-міністр Норвегії.

В Україні запустили Фонд підтримки енергетики

Фонд підтримки енергетики України — це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 млн євро.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. 

США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 млн доларів зробили торік у листопаді.

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