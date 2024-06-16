Норвегія надасть Україні 103 млн дол на відновлення енергетики

Норвегія надасть Україні 1,1 млрд крон (понад 100 мільйонів доларів) для відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення постачання електроенергії до наступної зими.
Головні тези:
- Ремонтні роботи та встановлення сонячних панелей у медзакладах Харківщини - одна з пріоритетних задач фінансування Норвегії.
- Україна отримає військову та цивільну допомогу від Норвегії у загальній сумі 75 млрд крон на п’ятирічний період.
- Фонд підтримки енергетики України зростає завдяки внескам від різних країн та організацій, загалом зібрано вже понад 438 мільйонів євро.
- Співпраця зі США: перший внесок у Фонд у розмірі 25 млн доларів був зроблений торік у листопаді.
На кошти Норвегії встановлять сонячні панелі у медзакладах Харківщини
120 млн крон з виділеної суми підуть на ремонтні роботи в Харківській області. На ці кошти в регіоні будуть встановлені сонячні панелі у семи пологових будинках та операційних.
Скандинавська країна пообіцяла надати 75 млрд крон військової та цивільної допомоги Україні на п’ятирічний період 2023-2027 років, причому фінансування виділяється щороку відповідно до потреб України.
В Україні запустили Фонд підтримки енергетики
Фонд підтримки енергетики України — це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.
Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 млн євро.
За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики.
США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 млн доларів зробили торік у листопаді.
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