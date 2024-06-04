Ісландія виділила понад 600 тис євро на підтримку енергетики України

Уряд Ісландії вирішив зробити другий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума цього внеску становитиме 667 тис євро.

Загальна сума допомоги від Ісландії для підтримки енергетики України сягає 2 млн євро

Як зазначили у Міністерство енергетики України, раніше Ісландія перерахувала до Фонду, який підтримує українську енергетичну систему, понад 2 млн євро. Тепер Рейк'явік планує перерахувати ще 667 тис євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 мільйона євро.

Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики — це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками, — йдеться у заяві міністра енергетики України Германа Галущенко. Поширити

Раніше очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль повідомляв, що у Фонді підтримки енергетики України на сьогодні вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.

Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.