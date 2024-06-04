Ісландія виділила понад 600 тис євро на підтримку енергетики України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ісландія виділила понад 600 тис євро на підтримку енергетики України

Міністерство енергетики України
Ісландія

Уряд Ісландії вирішив зробити другий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума цього внеску становитиме 667 тис євро.

Головні тези:

  • Уряд Ісландії виділив 667 тис євро для підтримки енергетики України, підвищуючи загальну суму допомоги до 2 млн євро.
  • Фонд підтримки енергетики стає ефективним інструментом для закупівлі обладнання для ремонтів та відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками.
  • Ситуація з відключеннями електроенергії в Україні залишається складною після ударів РФ, що призвели до зруйнування понад 80% генерації електроенергії.
  • Стабілізаційні відключення світла вводяться у разі перевищення встановлених лімітів споживання електроенергії, що суттєво впливає на побут населення.
  • Завдяки підтримці Ісландії та інших партнерів українська енергетика має можливість відновлювати свою інфраструктуру та забезпечувати безперебійне постачання електроенергії населенню та підприємствам.

Загальна сума допомоги від Ісландії для підтримки енергетики України сягає 2 млн євро

Як зазначили у Міністерство енергетики України, раніше Ісландія перерахувала до Фонду, який підтримує українську енергетичну систему, понад 2 млн євро. Тепер Рейк'явік планує перерахувати ще 667 тис євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 мільйона євро.

Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики — це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками, — йдеться у заяві міністра енергетики України Германа Галущенко.

Раніше очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль повідомляв, що у Фонді підтримки енергетики України на сьогодні вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені.

Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В ДТЕК розкрили наслідки обстрілу енергосистеми
світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ДТЕК назвали умову планових відключень світла у Києві
Блекаут у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У чотирьох областях України відключення світла почнуться раніше — ДТЕК
ДТЕК
Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?