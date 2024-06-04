Исландия выделила более 600 тыс. евро в поддержку энергетики Украины

Правительство Исландии решило внести второй транш в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тыс. евро.
Главные тезисы
- Исландия увеличила вклад в поддержку энергетики Украины до 667 тыс. евро, общая сумма помощи составила 2 млн. евро.
- Фонд поддержки энергетики становится ключевым инструментом для закупки оборудования после атак РФ на объекты украинской энергетики.
- Отключения электроэнергии в Украине стали частыми после разрушения 80% генерации электроэнергии в результате атак РФ.
- Исландия и другие партнеры позволяют украинской энергетике восстановить инфраструктуру и обеспечить стабильные поставки электроэнергии.
- Отключения света вводятся в случае превышения лимитов потребления электроэнергии, что может повлиять на быт населения, например, сокращение транспортных средств из-за значительного потребления в Хмельницком.
Общая сумма помощи от Исландии для поддержки энергетики Украины составляет 2 млн евро
Как отметили в Министерстве энергетики Украины, ранее Исландия перечислила в Фонд, поддерживающий украинскую энергетическую систему, более 2 млн. евро. Теперь Рейкьявик планирует перечислить еще 667 тыс. евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 миллиона евро.
Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль сообщал, что в Фонде поддержки энергетики Украины на сегодняшний день уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.
Отключение света в Украине
После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.
Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.
Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.
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