Исландия выделила более 600 тыс. евро в поддержку энергетики Украины

Правительство Исландии решило внести второй транш в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тыс. евро.

Общая сумма помощи от Исландии для поддержки энергетики Украины составляет 2 млн евро

Как отметили в Министерстве энергетики Украины, ранее Исландия перечислила в Фонд, поддерживающий украинскую энергетическую систему, более 2 млн. евро. Теперь Рейкьявик планирует перечислить еще 667 тыс. евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 миллиона евро.

Мы благодарим партнеров из Исландии за помощь украинской энергетике в эти сложные времена. Фонд поддержки энергетики – это эффективный инструмент, позволяющий закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками, – говорится в заявлении министра энергетики Украины Германа Галущенко. Поделиться

Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль сообщал, что в Фонде поддержки энергетики Украины на сегодняшний день уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.

Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.