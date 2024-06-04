Исландия выделила более 600 тыс. евро в поддержку энергетики Украины
Категория
Экономика
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Исландия выделила более 600 тыс. евро в поддержку энергетики Украины

Министерство энергетики Украины
Исландия
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Правительство Исландии решило внести второй транш в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тыс. евро.

Главные тезисы

  • Исландия увеличила вклад в поддержку энергетики Украины до 667 тыс. евро, общая сумма помощи составила 2 млн. евро.
  • Фонд поддержки энергетики становится ключевым инструментом для закупки оборудования после атак РФ на объекты украинской энергетики.
  • Отключения электроэнергии в Украине стали частыми после разрушения 80% генерации электроэнергии в результате атак РФ.
  • Исландия и другие партнеры позволяют украинской энергетике восстановить инфраструктуру и обеспечить стабильные поставки электроэнергии.
  • Отключения света вводятся в случае превышения лимитов потребления электроэнергии, что может повлиять на быт населения, например, сокращение транспортных средств из-за значительного потребления в Хмельницком.

Общая сумма помощи от Исландии для поддержки энергетики Украины составляет 2 млн евро

Как отметили в Министерстве энергетики Украины, ранее Исландия перечислила в Фонд, поддерживающий украинскую энергетическую систему, более 2 млн. евро. Теперь Рейкьявик планирует перечислить еще 667 тыс. евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 миллиона евро.

Мы благодарим партнеров из Исландии за помощь украинской энергетике в эти сложные времена. Фонд поддержки энергетики – это эффективный инструмент, позволяющий закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками, – говорится в заявлении министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль сообщал, что в Фонде поддержки энергетики Украины на сегодняшний день уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные.

Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.

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