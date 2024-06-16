Норвегия предоставит Украине 103 млн долл на восстановление энергетики

Норвегия предоставит Украине 1,1 млрд крон (более 100 миллионов долларов) для восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.

На средства Норвегии установят солнечные панели в медучреждениях Харьковщины

120 млн. крон из выделенной суммы пойдут на ремонтные работы в Харьковской области. На эти средства в регионе будут установлены солнечные панели в семи роддомах и операционных.

Мы ведем тесный диалог с Украиной о том, как она может использовать эти средства наиболее эффективно. Сами украинцы лучше понимают, что нужно. Но важно быстро начать ремонт инфраструктуры, до наступления зимы. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

Скандинавская страна пообещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период 2023-2027 годов, причем финансирование выделяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

Россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимую поставку электроэнергии для населения, — заявил премьер-министр Норвегии. Поделиться

В Украине запустили Фонд поддержки энергетики

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) возросла до более чем 438 млн евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, из Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики.

США свой первый взнос в Фонд в размере 25 млн долларов внесли в ноябре прошлого года.