Норвегия предоставит Украине 103 млн долл на восстановление энергетики
Категория
Экономика
Дата публикации

Норвегия предоставит Украине 103 млн долл на восстановление энергетики

Зеленский и Гар Стере
Читати українською
Источник:  The Guardian

Норвегия предоставит Украине 1,1 млрд крон (более 100 миллионов долларов) для восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.

Главные тезисы

  • Ремонтные работы и установка солнечных панелей в медучреждениях Харьковщины – одна из приоритетных задач финансирования Норвегии.
  • Украина получит военную и гражданскую помощь от Норвегии в общей сумме 75 млрд. крон на пятилетний период.
  • Фонд поддержки энергетики Украины растет благодаря вкладам от разных стран и организаций, в общей сложности собрано уже более 438 миллионов евро.
  • Сотрудничество с США: первый взнос в Фонд в размере 25 млн долларов был сделан в ноябре прошлого года.

На средства Норвегии установят солнечные панели в медучреждениях Харьковщины

120 млн. крон из выделенной суммы пойдут на ремонтные работы в Харьковской области. На эти средства в регионе будут установлены солнечные панели в семи роддомах и операционных.

Мы ведем тесный диалог с Украиной о том, как она может использовать эти средства наиболее эффективно. Сами украинцы лучше понимают, что нужно. Но важно быстро начать ремонт инфраструктуры, до наступления зимы.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

Скандинавская страна пообещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период 2023-2027 годов, причем финансирование выделяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

Россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимую поставку электроэнергии для населения, — заявил премьер-министр Норвегии.

В Украине запустили Фонд поддержки энергетики

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) возросла до более чем 438 млн евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, из Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. 

США свой первый взнос в Фонд в размере 25 млн долларов внесли в ноябре прошлого года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел в Харькове совещание по обороне и энергетике города
Владимир Зеленский
зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Исландия выделила более 600 тыс. евро в поддержку энергетики Украины
Министерство энергетики Украины
Исландия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США предоставляют более 800 млн долл для поддержки энергетики Украины
США предоставляют более 800 млн долл для поддержки энергетики Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?