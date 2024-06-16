Норвегия предоставит Украине 103 млн долл на восстановление энергетики

Норвегия предоставит Украине 1,1 млрд крон (более 100 миллионов долларов) для восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.
Главные тезисы
- Ремонтные работы и установка солнечных панелей в медучреждениях Харьковщины – одна из приоритетных задач финансирования Норвегии.
- Украина получит военную и гражданскую помощь от Норвегии в общей сумме 75 млрд. крон на пятилетний период.
- Фонд поддержки энергетики Украины растет благодаря вкладам от разных стран и организаций, в общей сложности собрано уже более 438 миллионов евро.
- Сотрудничество с США: первый взнос в Фонд в размере 25 млн долларов был сделан в ноябре прошлого года.
На средства Норвегии установят солнечные панели в медучреждениях Харьковщины
120 млн. крон из выделенной суммы пойдут на ремонтные работы в Харьковской области. На эти средства в регионе будут установлены солнечные панели в семи роддомах и операционных.
Скандинавская страна пообещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период 2023-2027 годов, причем финансирование выделяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.
В Украине запустили Фонд поддержки энергетики
Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.
В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) возросла до более чем 438 млн евро.
По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, из Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики.
США свой первый взнос в Фонд в размере 25 млн долларов внесли в ноябре прошлого года.
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