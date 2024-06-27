Україна не може прикрити відремонтовані енергооб'єкти через брак ППО — ДТЕК

Росіяни скористалися критичним дефіцитом ракет для ППО під час руйнівної кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі у 2024 році.

Україні не вистачає ППО, щоб прикрити відремонтовані енергооб'єкти

Україна не може прикривати об'єкти енергосистеми, які вже відремонтувала, але ще ремонтує, оскільки не вистачає ракет ППО.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post. За його словами, нестача критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити критично важливу інфраструктуру України від російських ударів.

Сахарук зазначив, що на кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, Росія має від п'яти до шести ракет для запуску по Україні. Якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО.

Різка різниця між необхідним і фактичним співвідношенням українських засобів ППО та ракет РФ, що атакують, означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські удари спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні. Окупанти скористалися вразливістю української ППО під час ударів по енергосистемі впродовж цього року.

Ситуація в енергосистемі

Раніше Сергій Коваленко повідомляв, що цієї зими дефіцит електроенергії в Україні може становити до 35%. Тому українцям треба готуватися до того, що світло може бути всього лише шість-сім годин на день.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, щонайменше дві наступні зими українці житимуть з відключеннями електроенергії. Наразі стан енергетичної системи можна оцінити на 3 з 12 балів.