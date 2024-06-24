Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер" во время атаки РФ в Одессу

Российская армия атаковала 24 июня Одесщину двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К".
Главные тезисы
- В результате российской атаки пострадали жители Одессы, которым оказывается медицинская помощь
- Патрульная полиция обеспечивает безопасность на месте инцидента, а врачи госпитализировали трех раненых граждан
- Вооруженные силы Украины заявляли об угрозе баллистического вооружения с южного направления, однако удалось предотвратить чрезвычайные ситуации
- Ликвидация последствий атаки продолжается, а власти активно работают над восстановлением пораженной инфраструктуры в Одессе
Воздушные силы озвучили количество сбитых целей при атаке РФ
Как отмечается, 24 июня российские оккупанты атаковали Одесщину двумя крылатыми ракетами, вероятно «Искандер-К».
Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели.
Кроме этого на рассвете враг наносил авиаудары с применением КАБов по Херсонщине.
Также за прошедшие сутки, 23 июня 2024 года, в Николаевской области уничтожен разведывательный беспилотник «ZALA».
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы
Глава ОВА добавил, что в настоящее время также продолжается ликвидация пожара.
Экипажи патрульной полиции в это время регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.
По состоянию на 09:54 известно о трех пострадавших:
19-летнего парня;
двое мужчин 50 и 58 лет.
"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", — добавил Кипер.
Кроме того, сегодня, 24 июня, около 8 утра в Одессе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ПВО) заявляли об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, однако позже заявили о двух ракетах, которые двигались в направлении Одессы и Одесского района.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-