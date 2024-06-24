Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер" во время атаки РФ в Одессу
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер" во время атаки РФ в Одессу

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер" во время атаки РФ в Одессу
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Российская армия атаковала 24 июня Одесщину двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К".

Главные тезисы

 

  • В результате российской атаки пострадали жители Одессы, которым оказывается медицинская помощь
  • Патрульная полиция обеспечивает безопасность на месте инцидента, а врачи госпитализировали трех раненых граждан
  • Вооруженные силы Украины заявляли об угрозе баллистического вооружения с южного направления, однако удалось предотвратить чрезвычайные ситуации
  • Ликвидация последствий атаки продолжается, а власти активно работают над восстановлением пораженной инфраструктуры в Одессе

Воздушные силы озвучили количество сбитых целей при атаке РФ

Как отмечается, 24 июня российские оккупанты атаковали Одесщину двумя крылатыми ракетами, вероятно «Искандер-К».

Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели.

Кроме этого на рассвете враг наносил авиаудары с применением КАБов по Херсонщине.

Также за прошедшие сутки, 23 июня 2024 года, в Николаевской области уничтожен разведывательный беспилотник «ZALA».

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы

В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется, — говорится в сообщении председателя Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Глава ОВА добавил, что в настоящее время также продолжается ликвидация пожара.

Экипажи патрульной полиции в это время регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

По состоянию на 09:54 известно о трех пострадавших:

  • 19-летнего парня;

  • двое мужчин 50 и 58 лет.

"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", — добавил Кипер.

Кроме того, сегодня, 24 июня, около 8 утра в Одессе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ПВО) заявляли об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, однако позже заявили о двух ракетах, которые двигались в направлении Одессы и Одесского района.

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