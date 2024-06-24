Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер" во время атаки РФ в Одессу

Воздушные силы озвучили количество сбитых целей при атаке РФ

Как отмечается, 24 июня российские оккупанты атаковали Одесщину двумя крылатыми ракетами, вероятно «Искандер-К».

Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели.

Кроме этого на рассвете враг наносил авиаудары с применением КАБов по Херсонщине.

Также за прошедшие сутки, 23 июня 2024 года, в Николаевской области уничтожен разведывательный беспилотник «ZALA».

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы

В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется, — говорится в сообщении председателя Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера. Поделиться

Глава ОВА добавил, что в настоящее время также продолжается ликвидация пожара.

Экипажи патрульной полиции в это время регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

По состоянию на 09:54 известно о трех пострадавших:

19-летнего парня;

двое мужчин 50 и 58 лет.

"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", — добавил Кипер.