Что известно о поражении украинской ракетой ПВО Панцирь-С на Белгородщине

По информации российских изданий губернатор Белгородщины заявил, что в районе поселка Дубовое якобы вспыхнула трава.

Однако позже были обнародованы фото пораженной установки ПВО "Панцирь-С".

По информации российских СМИ, пусковая установка была поражена с помощью кассетных боеприпасов.

Над местом попадания был замечен черный дым.

Из-за разлета кассетных боеприпасов вокруг установки трава через выгорела.

По данным "Новой газеты", задымление произошло рядом с торговым центром "Сити Мол", расположенным на окраине Белгорода, но юридически входящим в состав Дубового.

Издание отмечает, что позже некоторые телеграммы-каналы удалили фото и видео задымления в Белгородской области.

Где еще раздавались взрывы у российских окупантов в течение 22 июня

Утром 22 июня взрывы прогремели в оккупированном Россией Донецке.

Местные жители также рассказывали о взрывах, а местные телеграмм-каналы писали, что есть прилет в Петровском районе Донецка.

Днем взрывы прогремели в оккупированном Россией Мариуполе.

Между тем российские оккупанты заявили о якобы работе ПВО.

Оккупанты сообщают о баллистике в направлении города и работе ПВО.

В местных чатах сообщают, что слышны взрывы в Приморском районе города. Захватчики пишут о сбитии ракет у города, а также в районе поселка Никольское, - отмечают представители Мариупольского горсовета. Поделиться

По предварительной информации, в результате обстрелов в оккупированном Мариуполе было попадание в базирование окупантов. Повреждены до 5 единиц техники. Также были повреждены ПВО захватчиков.

Кроме того, есть информация, что удар пришелся на полигон возле поселка Старый Крым и базирование захватчиков возле военкомата в Никольском.