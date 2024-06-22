Украинские военные поразили пусковую установку "Панцирь-С" оккупационной армии РФ на территории Белгородской области.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили пусковую установку Панцирь-С оккупантов на Белгородщине, применяя кассетные боеприпасы.
- В результате атак в Мариуполе повреждено до 5 единиц техники захватчиков и ПВО.
- Панцирь-С был поражен украинской ракетой с кассетным боезапасом. Черный дым и выгоревшая трава вокруг установки свидетельствуют о масштабах попадания.
- Уничтожение ПВО Панцирь-С и другие военные действия подчеркивают готовность и боевое мастерство украинских военных в конфликте с российской оккупационной армией.
- Атаки в Мариуполе и Донецке показывают успешные авиаудары украинских сил на базирования оккупантов, наносящие значительный ущерб технике и ПВО врага.
Что известно о поражении украинской ракетой ПВО Панцирь-С на Белгородщине
По информации российских изданий губернатор Белгородщины заявил, что в районе поселка Дубовое якобы вспыхнула трава.
Однако позже были обнародованы фото пораженной установки ПВО "Панцирь-С".
По информации российских СМИ, пусковая установка была поражена с помощью кассетных боеприпасов.
Над местом попадания был замечен черный дым.
Из-за разлета кассетных боеприпасов вокруг установки трава через выгорела.
По данным "Новой газеты", задымление произошло рядом с торговым центром "Сити Мол", расположенным на окраине Белгорода, но юридически входящим в состав Дубового.
Издание отмечает, что позже некоторые телеграммы-каналы удалили фото и видео задымления в Белгородской области.
Где еще раздавались взрывы у российских окупантов в течение 22 июня
Утром 22 июня взрывы прогремели в оккупированном Россией Донецке.
Местные жители также рассказывали о взрывах, а местные телеграмм-каналы писали, что есть прилет в Петровском районе Донецка.
Днем взрывы прогремели в оккупированном Россией Мариуполе.
Между тем российские оккупанты заявили о якобы работе ПВО.
Оккупанты сообщают о баллистике в направлении города и работе ПВО.
По предварительной информации, в результате обстрелов в оккупированном Мариуполе было попадание в базирование окупантов. Повреждены до 5 единиц техники. Также были повреждены ПВО захватчиков.
Кроме того, есть информация, что удар пришелся на полигон возле поселка Старый Крым и базирование захватчиков возле военкомата в Никольском.
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