Що відомо про ураження українською ракетою ППО Панцир-С на Бєлгородщині

За інформацією російських видань губернатор Бєлгородщини заявив, в районі селища Дубове нібито спалахнула трава.

Однак пізніше були оприлюднені фото ураженної установки ППО “Панцир-С”.

За інформацією російських ЗМІ, пускову установку було уражено за допомогою касетних боєприпасів.

Над місцем влучання було помічено чорний дим.

Через розліт касетних боєприпасів навколо установки трава крізь вигоріла.

За даними "Новой газеты", задимлення сталося поруч із торговим центром "Сіті Мол", який розташований на околиці Бєлгорода, але юридично входить до складу Дубового.

Видання зазначає, що пізніше деякі телеграм-канали видалили фото і відео задимлення в Бєлгородській області.

Де ще лунали вибухи в російських окупантів протягом 22 червня

Зранку 22 червня вибухи пролунали в окупованому Росією Донецьку.

Місцеві жителі також розповідали про вибухи, а місцеві телеграм-канали писали, що "є приліт у Петровському районі" Донецька.

Вдень вибухи пролунали в окупованому Росією Маріуполі.

Між тим російські окупанти заявили про нібито роботу ППО.

Окупанти повідомляють про балістику у напрямку міста та роботу ППО.

У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи у Приморському районі міста. Загарбники пишуть про збиття ракет біля міста, а також в районі селища Нікольське, - зазначають представники Маріупольської міськради. Поширити

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів, в окупованому Маріуполі було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників.

Крім того, є інформація, що удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та базування загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.