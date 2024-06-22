Українські військові уразили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області.
Головні тези:
- Українські військові знищили ППО Панцир-С на Бєлгородщині, використовуючи касетні боєприпаси.
- Після ураження установки спалахнула трава, а поблизу був помічений чорний дим.
- У той же день вибухи також відбулися в окремих районах Донецька та Маріуполя, де українські сили здійснили успішні авіаудари по базуванням окупантів.
- В результаті атак в Маріуполі пошкоджено до 5 одиниць техніки загарбників та ППО.
- Знищення ППО Панцир-С на Бєлгородщині та інші військові дії свідчать про готовність та високий рівень бойової майстерності українських військ у протистоянні з окупаційною армією РФ.
Що відомо про ураження українською ракетою ППО Панцир-С на Бєлгородщині
За інформацією російських видань губернатор Бєлгородщини заявив, в районі селища Дубове нібито спалахнула трава.
Однак пізніше були оприлюднені фото ураженної установки ППО “Панцир-С”.
За інформацією російських ЗМІ, пускову установку було уражено за допомогою касетних боєприпасів.
Над місцем влучання було помічено чорний дим.
Через розліт касетних боєприпасів навколо установки трава крізь вигоріла.
За даними "Новой газеты", задимлення сталося поруч із торговим центром "Сіті Мол", який розташований на околиці Бєлгорода, але юридично входить до складу Дубового.
Видання зазначає, що пізніше деякі телеграм-канали видалили фото і відео задимлення в Бєлгородській області.
Де ще лунали вибухи в російських окупантів протягом 22 червня
Зранку 22 червня вибухи пролунали в окупованому Росією Донецьку.
Місцеві жителі також розповідали про вибухи, а місцеві телеграм-канали писали, що "є приліт у Петровському районі" Донецька.
Вдень вибухи пролунали в окупованому Росією Маріуполі.
Між тим російські окупанти заявили про нібито роботу ППО.
Окупанти повідомляють про балістику у напрямку міста та роботу ППО.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів, в окупованому Маріуполі було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників.
Крім того, є інформація, що удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та базування загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-