"Бавовна" у Луганську. Атаковані військові бази росіян і нафтобаза — фото

7 червня окупований росіянами Луганськ опинився під ракетним обстрілом. Влучання були в районі казарм військового училища штурманів, де живуть і навчаються окупанти РФ.
Головні тези:
- 7 червня у Луганську уражено військові бази росіян та нафтобаза.
- Світлини зруйнованих будівель поблизу військових об'єктів розміщені в мережі, свідчать про наслідки атаки.
- Місцеві жителі розповідають про сильні вибухи та перебої з мобільним зв'язком після атаки.
Зʼявилися деталі “бавовни” у Луганську 7 червня
Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, влучання були в районі містечка Гостра Могила, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де живуть і навчаються російські окупанти.
Там же розташоване летовище, авіаремонтний завод, і там проходить траса до кордону з Росією. Цією трасою вдень і вночі російська армія перевозить вантажі, зброю та військових.
OSINT-команди за знімками місцевих геолокували ремонтну базу поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій.
На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона стоїть поруч із цією базою.
Крім того, за словами Лисогора, повідомляють також про удари по нафтобазі — вже вчетверте за останні два місяці.
Натомість окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали нібито понад 35 людей і ще три людини загинули.
Лисогор зауважує, що зброя, надана ЗСУ західними союзниками, надзвичайно точна, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед мирних жителів не було б.
ЗСУ офіційно про атаку на Луганськ не повідомляють.
Що відомо про “бавовну” в Луганську
7 стався приліт по військовій базі ЗС Росії. Потужний вибух було чутно по всьому місту.
На опублікованих відео можна побачити густий дим на місці вибуху.
Місцеві повідомляють, що в деяких районах міста зник мобільний звʼязок.
Також у мережі публікують відео моменту ракетного вибуху.
Прессекретар голови так званої "ЛНР" заявив, що по Луганську, попередньо, запустили не менше шести ракет ATACMS, більшу частину нібито збили системи ППО.
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