"Бавовна" у Луганську. Атаковані військові бази росіян і нафтобаза — фото

7 червня окупований росіянами Луганськ опинився під ракетним обстрілом. Влучання були в районі казарм військового училища штурманів, де живуть і навчаються окупанти РФ.

Зʼявилися деталі “бавовни” у Луганську 7 червня

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, влучання були в районі містечка Гостра Могила, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де живуть і навчаються російські окупанти.

Там же розташоване летовище, авіаремонтний завод, і там проходить траса до кордону з Росією. Цією трасою вдень і вночі російська армія перевозить вантажі, зброю та військових.

OSINT-команди за знімками місцевих геолокували ремонтну базу поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій.

На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона стоїть поруч із цією базою.

Фото — google.com.ua/maps

Крім того, за словами Лисогора, повідомляють також про удари по нафтобазі — вже вчетверте за останні два місяці.

Натомість окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали нібито понад 35 людей і ще три людини загинули.

Лисогор зауважує, що зброя, надана ЗСУ західними союзниками, надзвичайно точна, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед мирних жителів не було б.

ЗСУ офіційно про атаку на Луганськ не повідомляють.

Що відомо про “бавовну” в Луганську

7 стався приліт по військовій базі ЗС Росії. Потужний вибух було чутно по всьому місту.

На опублікованих відео можна побачити густий дим на місці вибуху.

Місцеві повідомляють, що в деяких районах міста зник мобільний звʼязок.

Також у мережі публікують відео моменту ракетного вибуху.

Прессекретар голови так званої "ЛНР" заявив, що по Луганську, попередньо, запустили не менше шести ракет ATACMS, більшу частину нібито збили системи ППО.