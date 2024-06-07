"Бавовна" в Луганске. Атакованные военные базы россиян и нефтебаза — фото

7 июня оккупированный россиянами Луганск оказался под ракетным обстрелом. Попадания были в районе казарм военного училища штурманов, где живут и учатся оккупанты РФ.
Главные тезисы
- 7 июня в Луганск оказался под ракетным обстрелом. Попадания были зафиксированы в районе военных казарм, где размещены российские оккупанты.
- Основные объекты, пострадавшие от атаки, включают казармы военного училища штурманов и нефтебазу, которая стала мишенью уже в четвертый раз за последние два месяца.
- Местные жители сообщили о размещении техники и военных баз рядом с Луганским колледжем информационных технологий. Снимки показывают разрушенное здание с красной крышей, примыкающее к военной базе.
Появились детали "бавовны" в Луганске 7 июня
Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, попадания были в районе городка Острая Могила, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где живут и учатся российские оккупанты.
Там же расположен аэродром, авиаремонтный завод, и там проходит трасса до границы с Россией. По этой трассе днем и ночью российская армия перевозит грузы, оружие и военных.
OSINT-команды по снимкам местных геолоцировали ремонтную базу вблизи Луганского колледжа информационных технологий.
На Google-карте можно увидеть на ее территории военную технику. Местные показали фото разрушенного здания с красной крышей — оно стоит рядом с этой базой.
Кроме того, по словам Лысогора, сообщают также об ударах по нефтебазе — уже четвертый раз за последние два месяца.
В то же время оккупационные власти заявляют, что по состоянию на 14:00 от обстрела пострадали якобы более 35 человек и еще три человека погибли.
Лысогор отмечает, что оружие, предоставленное ВСУ западными союзниками, чрезвычайно точно, и если бы ПВО не работало над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди мирных жителях не было бы.
ВСУ официально об атаке на Луганск не сообщают.
Что известно о "бавовне" в Луганске
7 произошел прилет по военной базе ВС России. Мощный взрыв был слышен по всему городу.
На опубликованном видео можно увидеть густой дым на месте взрыва.
Местные сообщают, что в некоторых районах города исчезла мобильная связь.
Также в сети публикуют видео момента ракетного взрыва.
Пресссекретарь председателя так называемой ЛНР заявил, что по Луганску, предварительно, запустили не менее шести ракет ATACMS, большую часть якобы сбили системы ПВО.
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