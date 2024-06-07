"Бавовна" в Луганске. Атакованные военные базы россиян и нефтебаза — фото

7 июня оккупированный россиянами Луганск оказался под ракетным обстрелом. Попадания были в районе казарм военного училища штурманов, где живут и учатся оккупанты РФ.

Появились детали "бавовны" в Луганске 7 июня

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, попадания были в районе городка Острая Могила, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где живут и учатся российские оккупанты.

Там же расположен аэродром, авиаремонтный завод, и там проходит трасса до границы с Россией. По этой трассе днем и ночью российская армия перевозит грузы, оружие и военных.

OSINT-команды по снимкам местных геолоцировали ремонтную базу вблизи Луганского колледжа информационных технологий.

На Google-карте можно увидеть на ее территории военную технику. Местные показали фото разрушенного здания с красной крышей — оно стоит рядом с этой базой.

Фото — google.com.ua/maps

Кроме того, по словам Лысогора, сообщают также об ударах по нефтебазе — уже четвертый раз за последние два месяца.

В то же время оккупационные власти заявляют, что по состоянию на 14:00 от обстрела пострадали якобы более 35 человек и еще три человека погибли.

Лысогор отмечает, что оружие, предоставленное ВСУ западными союзниками, чрезвычайно точно, и если бы ПВО не работало над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди мирных жителях не было бы.

ВСУ официально об атаке на Луганск не сообщают.

Что известно о "бавовне" в Луганске

7 произошел прилет по военной базе ВС России. Мощный взрыв был слышен по всему городу.

На опубликованном видео можно увидеть густой дым на месте взрыва.

Местные сообщают, что в некоторых районах города исчезла мобильная связь.

Также в сети публикуют видео момента ракетного взрыва.

Пресссекретарь председателя так называемой ЛНР заявил, что по Луганску, предварительно, запустили не менее шести ракет ATACMS, большую часть якобы сбили системы ПВО.