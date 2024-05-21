Бавовна в Луганской области. Известны последствия удара ВСУ по базе солдат РФ
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Проиcшествия
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Бавовна в Луганской области. Известны последствия удара ВСУ по базе солдат РФ

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Источник:  online.ua

20 мая в городе Довжанск Луганской области, который находится под российской оккупацией, раздавались взрывы. Стало известно, что атакована база солдат РФ.

Известны результаты "бавовны" в оккупированном Довжанске

Как сообщают росСМИ, удар ВСУ пришелся по базе российских военнослужащих. В результате атаки 3 военных погибли, 4 ранены.

Назначенный РФ "глава" оккупированной части Луганской области Пасечник сообщил, что удар по городу 20 мая был предварительно нанесен с помощью ракет ATACMS с кассетными боеприпасами и БПЛА.

По его данным, ранены якобы восемь человек. Кроме этого повреждение получил жилой дом.

Что известно о взрывах в Луганской области 20 мая

20 мая в Довжанске и Ровеньках был прилет по базам оккупационных войск.

В тот же день "руководитель" "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о втором за день "хлопке" в Луганской области.

Представитель оккупационных властей подтвердил "прилет" и заявил, что от ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Довжанску (переименованному оккупантами в Свердловск) поврежден состав из ГСМ.

Кроме этого, 20 мая в поселке Юбилейном, что рядом с Луганском, была атакована еще одна база российских военных. оккупанты заявляли об ударе ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Повреждения в частности получила Академия внутренних дел, где базируются российские военные. Также отмечают, что якобы 5 раненых.

Как сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, военную базу россияне обустроили среди гражданской застройки.

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