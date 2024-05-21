Бавовна в Луганской области. Известны последствия удара ВСУ по базе солдат РФ

20 мая в городе Довжанск Луганской области, который находится под российской оккупацией, раздавались взрывы. Стало известно, что атакована база солдат РФ.
Известны результаты "бавовны" в оккупированном Довжанске
Как сообщают росСМИ, удар ВСУ пришелся по базе российских военнослужащих. В результате атаки 3 военных погибли, 4 ранены.
Назначенный РФ "глава" оккупированной части Луганской области Пасечник сообщил, что удар по городу 20 мая был предварительно нанесен с помощью ракет ATACMS с кассетными боеприпасами и БПЛА.
По его данным, ранены якобы восемь человек. Кроме этого повреждение получил жилой дом.
Что известно о взрывах в Луганской области 20 мая
20 мая в Довжанске и Ровеньках был прилет по базам оккупационных войск.
В тот же день "руководитель" "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о втором за день "хлопке" в Луганской области.
Представитель оккупационных властей подтвердил "прилет" и заявил, что от ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Довжанску (переименованному оккупантами в Свердловск) поврежден состав из ГСМ.
Кроме этого, 20 мая в поселке Юбилейном, что рядом с Луганском, была атакована еще одна база российских военных. оккупанты заявляли об ударе ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
Повреждения в частности получила Академия внутренних дел, где базируются российские военные. Также отмечают, что якобы 5 раненых.
Как сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, военную базу россияне обустроили среди гражданской застройки.
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