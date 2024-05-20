В оккупированном Довжанске в Луганской области прогремели взрывы — видео

20 мая в городе Довжанск Луганской области, который находится под российской оккупацией, раздавались взрывы. После этого начался масштабный пожар.

Повторная бавовна в Луганской области: что известно

Днем 20 мая в Довжанске и Ровеньках был прилет по базам оккупационных войск.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Прилеты ракет по базам оккупационных войск РФ в оккупированных Ровеньках и Свердловске Луганской области. Начался пожар. Дым виден за многие километры. Поделиться

"Руководитель" "ЛНР" Леонид Пасечник также заявил о втором за день "бавовне" в Луганской области.

Представитель оккупационных властей подтвердил "прилет" и заявил, что от ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Довжанску (переименованному оккупантами в Свердловск) поврежден склад с ГСМ.

Данные о пострадавших уточняются.

В Луганске ракеты попали по базе армии РФ

Как сообщают росСМИ, по Юбилейному, что рядом с Луганском, ударили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Повреждения в частности получила Академия внутренних дел, где базируются российские военные. Также отмечают, что якобы 5 раненых.

Как сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, военную базу россияне обустроили среди гражданской застройки.

До 2014 года в этом районе работала академия внутренних дел, которую потом облюбовали решисты. «Честь русского офицера» — прятаться за спинами наших соотечественников и среди наших домов. В целом, ничего нового. Поздравляем наших бойцов с удачной охотой, а также благодарны нашим людям за точные координаты, — написал Лысогор. Поделиться

Журналист Денис Казанский позже выставил видео последствий первой бавовны в Луганске.