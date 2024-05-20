В оккупированном Довжанске в Луганской области прогремели взрывы — видео

20 мая в городе Довжанск Луганской области, который находится под российской оккупацией, раздавались взрывы. После этого начался масштабный пожар.
Повторная бавовна в Луганской области: что известно
Днем 20 мая в Довжанске и Ровеньках был прилет по базам оккупационных войск.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
"Руководитель" "ЛНР" Леонид Пасечник также заявил о втором за день "бавовне" в Луганской области.
Представитель оккупационных властей подтвердил "прилет" и заявил, что от ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Довжанску (переименованному оккупантами в Свердловск) поврежден склад с ГСМ.
Данные о пострадавших уточняются.
В Луганске ракеты попали по базе армии РФ
Как сообщают росСМИ, по Юбилейному, что рядом с Луганском, ударили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
Повреждения в частности получила Академия внутренних дел, где базируются российские военные. Также отмечают, что якобы 5 раненых.
Как сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, военную базу россияне обустроили среди гражданской застройки.
Журналист Денис Казанский позже выставил видео последствий первой бавовны в Луганске.
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