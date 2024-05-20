В окупованому Довжанську на Луганщині пролунали вибухи — відео

20 травня у місті Довжанськ Луганської області, яке знаходиться під російською окупацією, лунали вибухи. Після цього почалася масштабна пожежа.

Повторна бавовна на Луганщині: що відомо

Вдень 20 травня у Довжанську та Ровеньках був “прильот” по базах окупаційних військ.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Прильоти ракет по базах окупаційних військ РФ в окупованих Ровеньках та Свердловську Луганській області. Почалася пожежа. Дим видно за багато кілометрів. Поширити

“Керівник” “ЛНР” Леонід Пасечник також заявив про другу за день “бавовну” на Луганщині.

Представник окупаційної влади підтвердив “прильот” і заявив, що від ракетного удару із застосуванням касетних боєприпасів по Довжанську (перейменованому окупантами у Свердловськ) пошкоджено склад із ПММ.

Дані про постраждалих уточнюються.

У Луганську ракети влучили по базі армії РФ

Як повідомляють росЗМІ, по Ювілейному, що поряд з Луганськом, вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Пошкоджень зокрема зазнала Академія внутрішніх справ, де базуються російські військові. Також зазначають, про нібито 5 поранених.

Як повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, військову базу росіяни облаштували серед цивільної забудови.

До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти. «Честь руського офіцера» — це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового. Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати, — написав Лисогор. Поширити

Журналіст Денис Казанський пізніше виставив відео наслідків першої бавовни у Луганську.