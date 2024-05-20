В окупованому Довжанську на Луганщині пролунали вибухи — відео

20 травня у місті Довжанськ Луганської області, яке знаходиться під російською окупацією, лунали вибухи. Після цього почалася масштабна пожежа.
Повторна бавовна на Луганщині: що відомо
Вдень 20 травня у Довжанську та Ровеньках був “прильот” по базах окупаційних військ.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
“Керівник” “ЛНР” Леонід Пасечник також заявив про другу за день “бавовну” на Луганщині.
Представник окупаційної влади підтвердив “прильот” і заявив, що від ракетного удару із застосуванням касетних боєприпасів по Довжанську (перейменованому окупантами у Свердловськ) пошкоджено склад із ПММ.
Дані про постраждалих уточнюються.
У Луганську ракети влучили по базі армії РФ
Як повідомляють росЗМІ, по Ювілейному, що поряд з Луганськом, вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
Пошкоджень зокрема зазнала Академія внутрішніх справ, де базуються російські військові. Також зазначають, про нібито 5 поранених.
Як повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, військову базу росіяни облаштували серед цивільної забудови.
Журналіст Денис Казанський пізніше виставив відео наслідків першої бавовни у Луганську.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-