Бавовна на Луганщині. Відомі наслідки удару ЗСУ по базі солдатів РФ
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Бавовна на Луганщині. Відомі наслідки удару ЗСУ по базі солдатів РФ

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Джерело:  online.ua

20 травня у місті Довжанськ Луганської області, яке знаходиться під російською окупацією, лунали вибухи. Стало відомо, що атакована база солдатів РФ.

Відомі результати “бавовни” в окупованому Довжанську

Як повідомляють росЗМІ, удар ЗСУ припав по базі російських військовослужбовців. Внаслідок атаки 3 військових загинули, 4 поранені.

Призначений РФ “глава” окупованої частини Луганської області Пасічник повідомив, що удару по місту 20 травня було попередньо завдано за допомогою ракет ATACMS з касетними боєприпасами і БПЛА.

За його даними, поранено нібито восьмеро людей. Крім цього пошкодження отримав житловий будинок.

Що відомо про вибухи на Луганщині 20 травня

20 травня у Довжанську та Ровеньках був “прильот” по базах окупаційних військ.

У той же день “керівник” “ЛНР” Леонід Пасечник заявив про другу за день “бавовну” на Луганщині.

Представник окупаційної влади підтвердив “прильот” і заявив, що від ракетного удару із застосуванням касетних боєприпасів по Довжанську (перейменованому окупантами у Свердловськ) пошкоджено склад із ПММ.

Окрім цього 20 травня у селищі Ювілейному, що поряд з Луганськом, була атакована ще одна база російських військових. Окупанти заявляли про удар ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Пошкоджень зокрема зазнала Академія внутрішніх справ, де базуються російські військові. Також зазначають, про нібито 5 поранених.

Як повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, військову базу росіяни облаштували серед цивільної забудови.

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