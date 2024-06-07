В оккупированном Луганске произошел "прилет" по военной базе РФ — видео

В Луганске 7 июня раздался мощный взрыв. Россияне заявляют о "прилете" по военной базе солдат РФ.

Что известно о "бавовне" в Луганске

Как отмечается, в Луганске произошел прилет по военной базе ВС России. Мощный взрыв был слышен по всему городу.

На опубликованном видео можно увидеть густой дым на месте взрыва.

Местные сообщают, что в некоторых районах города исчезла мобильная связь.

Также в сети публикуют видео момента ракетного взрыва.

Работников и пассажиров автовокзала в Луганске эвакуировали в бомбоубежища из-за обстрела. Предварительно заявляют, что обошлось без пострадавших.

Пресссекретарь председателя ЛНР заявил, что по Луганску предварительно запустили не менее шести ракет ATACMS, большую часть якобы сбили системы ПВО.

Что известно о предварительных взрывах в Донецке и Луганске

Отметим, что во временно оккупированном Донецке часто раздаются взрывы. В частности, 11 мая там был "прилет" по ресторану, где находились вражеские солдаты.

В сети писали, что украинские защитники якобы нанесли ракетный удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также 7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.

После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.

Кроме этого, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщалось о пожаре на нефтебазе.

Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.