В оккупированном Луганске произошел "прилет" по военной базе РФ — видео

В Луганске 7 июня раздался мощный взрыв. Россияне заявляют о "прилете" по военной базе солдат РФ.
Главные тезисы
- В Луганске произошел мощный взрыв по военной базе ВС России.
- Опубликованные видео показывают густой дым на месте взрыва и момент ракетного удара.
- Жители Луганска сообщают об исчезновении мобильной связи в некоторых районах из-за обстрела.
- Согласно заявлениям, обстрел произошел с использованием ракет ATACMS, часть из которых была сбита ПВО.
Что известно о "бавовне" в Луганске
Как отмечается, в Луганске произошел прилет по военной базе ВС России. Мощный взрыв был слышен по всему городу.
На опубликованном видео можно увидеть густой дым на месте взрыва.
Местные сообщают, что в некоторых районах города исчезла мобильная связь.
Также в сети публикуют видео момента ракетного взрыва.
Работников и пассажиров автовокзала в Луганске эвакуировали в бомбоубежища из-за обстрела. Предварительно заявляют, что обошлось без пострадавших.
Пресссекретарь председателя ЛНР заявил, что по Луганску предварительно запустили не менее шести ракет ATACMS, большую часть якобы сбили системы ПВО.
Что известно о предварительных взрывах в Донецке и Луганске
Отметим, что во временно оккупированном Донецке часто раздаются взрывы. В частности, 11 мая там был "прилет" по ресторану, где находились вражеские солдаты.
В сети писали, что украинские защитники якобы нанесли ракетный удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также 7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.
После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.
Кроме этого, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщалось о пожаре на нефтебазе.
Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.
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