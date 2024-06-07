В окупованому Луганську стався "приліт" по військовій базі РФ — відео

У Луганську 7 червня пролунав потужний вибух. Росіяни заявляють про “приліт” по військовій базі солдатів РФ.

Що відомо про “бавовну” в Луганську

Як зазначається, у Луганську стався приліт по військовій базі ЗС Росії. Потужний вибух було чутно по всьому місту.

На опублікованих відео можна побачити густий дим на місці вибуху.

Місцеві повідомляють, що в деяких районах міста зник мобільний звʼязок.

Також у мережі публікують відео моменту ракетного вибуху.

Працівників та пасажирів автовокзалу в Луганську евакуювали у бомбосховища через обстріл. Попередньо заявляють, що обійшлося без постраждалих.

Прессекретар голови так званої "ЛНР" заявив, що по Луганську, попередньо, запустили не менше шести ракет ATACMS, більшу частину нібито збили системи ППО.

Що відомо про попередні вибухи в Донецьку та Луганську

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Донецьку часто лунають вибухи. Зокрема, 11 травня там був "приліт" по ресторану, де знаходилися ворожі солдати.

У мережі писали, що українські захисники нібито завдали ракетного удару за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Також 7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.

Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.

Окрім цього, 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомлялось про пожежу на нафтобазі.

Ровеньки знаходяться в глибокому тилу окупованої Луганщини — за 110 км від лінії фронту. Місто окуповане з 2014 року.