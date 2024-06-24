Войска РФ обстреляли Одессу. Есть раненые

Российские террористы нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате обстрела ранены.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли Одессу и Харьков, что привело к ранению гражданских жителей и разрушению инфраструктуры.
- В результате обстрелов зафиксированы раненые и погибшие, среди которых несовершеннолетние.
- Ликвидация последствий обстрелов включает в себя подачу медицинской помощи пострадавшим и розыск взрывоопасных объектов.
- По предварительным данным, обстрелы привели к значительному материальному ущербу и серьезным последствиям для местного населения.
- Ситуация в Одессе и Харькове остается напряженной, правительство Украины принимает меры по защите мирного населения от агрессии России.
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы
Глава ОВА добавил, что в настоящее время также продолжается ликвидация пожара.
Экипажи патрульной полиции в это время регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.
Кроме того, сегодня, 24 июня, около 8 утра в Одессе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ПВО) заявляли об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, однако позже заявили о двух ракетах, которые двигались в направлении Одессы и Одесского района.
Что известно об ударе РФ по Харькову
Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.
Предварительно военные РФ применили по городу четыре УМПБ Д-30. По состоянию на 20:20 три человека погибли, 56 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.
Зафиксированы попадания по территории экопарка и предприятию. По предварительным данным, три человека погибли, еще 56 пострадали. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шесть граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди.
Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина – охранник предприятия.
По состоянию на 23 июня известно, что в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них трое детей.
Олег Синегубов отметил, что в результате попадания КАБа по пятиэтажке в Основянском районе Харькова пострадали 52 человека, из них три ребенка и полицейский, погибли два человека.
Кроме того, в Холодногорском районе города в результате обстрела повреждено здание предприятия, погиб человек, четверо ранены.
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