Армия РФ обстреляла Воздвижовку в Запорожье — погиб гражданский
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Воздвижовку в Запорожье — погиб гражданский

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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21 июня российские захватчики обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижовку в Запорожье.

Главные тезисы

  • В результате обстрела РФ по Воздвижовке погиб один гражданский, а двое получили ранения.
  • Кроме Воздвижовки, армия РФ также ударила по г. Селидово, что привело к гибели двух человек и ранению троих.
  • Армия РФ ежедневно терроризирует Донецкую область в течение 10 лет.

В результате удара РФ по Воздвижовке погиб мужчина

Российская армия обстреляла фугасными авиабомбами Воздвижовку на Запорожье, в результате чего один человек погиб и два — получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне обстреляли фугасными авиабомбами Воздвиженскую общину и полностью уничтожили частный дом, в котором проживали гражданские люди, говорится в сообщении.

Как отмечается, погиб 32-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина, они доставлены в больницу.

Армия РФ ударила авиабомбой по Селидову

21 июня примерно в 09:25 произошел обстрел г. Селидова авиабомбой "УМПБ Д-30СН", сообщила пресс-служба Селидовской МВА.

В результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.

Как уточнил впоследствии начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль.

Враг продолжает ежедневно целенаправленно бить по мирным жителям Донбасса. В таких условиях лучшее, что можно сделать, — эвакуироваться и не ставить под угрозу собственную жизнь и здоровье.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

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