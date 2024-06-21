Армия РФ обстреляла Воздвижовку в Запорожье — погиб гражданский

В результате удара РФ по Воздвижовке погиб мужчина

Российская армия обстреляла фугасными авиабомбами Воздвижовку на Запорожье, в результате чего один человек погиб и два — получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне обстреляли фугасными авиабомбами Воздвиженскую общину и полностью уничтожили частный дом, в котором проживали гражданские люди, говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, погиб 32-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина, они доставлены в больницу.

Армия РФ ударила авиабомбой по Селидову

21 июня примерно в 09:25 произошел обстрел г. Селидова авиабомбой "УМПБ Д-30СН", сообщила пресс-служба Селидовской МВА.

В результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.

Как уточнил впоследствии начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль.