Армия РФ обстреляла Воздвижовку в Запорожье — погиб гражданский

21 июня российские захватчики обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижовку в Запорожье.
Главные тезисы
- В результате обстрела РФ по Воздвижовке погиб один гражданский, а двое получили ранения.
- Кроме Воздвижовки, армия РФ также ударила по г. Селидово, что привело к гибели двух человек и ранению троих.
- Армия РФ ежедневно терроризирует Донецкую область в течение 10 лет.
В результате удара РФ по Воздвижовке погиб мужчина
Российская армия обстреляла фугасными авиабомбами Воздвижовку на Запорожье, в результате чего один человек погиб и два — получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Как отмечается, погиб 32-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина, они доставлены в больницу.
Армия РФ ударила авиабомбой по Селидову
21 июня примерно в 09:25 произошел обстрел г. Селидова авиабомбой "УМПБ Д-30СН", сообщила пресс-служба Селидовской МВА.
В результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.
Как уточнил впоследствии начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль.
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