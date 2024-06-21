Армія РФ обстріляла Воздвижівку на Запоріжжі — загинув цивільний

21 червня російські загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі.
Головні тези:
- У результаті обстрілу РФ по Воздвижівці загинув один цивільний, а двоє зазнали поранень.
- Окрім Воздвижівки, армія РФ також вдарила по м. Селидове, що призвело до загибелі двох осіб та поранення трьох.
- Армія РФ щоденно тероризує Донецьку область протягом 10 років.
У результаті удару РФ по Воздвижівці загинув чоловік
Російська армія обстріляла фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві — зазнали поранень. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Як зазначається, загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх доправлено до лікарні.
Армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому
21 червня приблизно о 09:25 стався обстріл м. Селидове авіабомбою “УМПБ Д-30СН”, повідомила пресслужба Селидівської МВА.
У результаті обстрілу 2 особи загинуло, 3 отримали поранення, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки й автомобіль.
Як уточнив згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.
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