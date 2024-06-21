Армія РФ обстріляла Воздвижівку на Запоріжжі — загинув цивільний

У результаті удару РФ по Воздвижівці загинув чоловік

Російська армія обстріляла фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві — зазнали поранень. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначається, загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх доправлено до лікарні.

Армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому

21 червня приблизно о 09:25 стався обстріл м. Селидове авіабомбою “УМПБ Д-30СН”, повідомила пресслужба Селидівської МВА.

У результаті обстрілу 2 особи загинуло, 3 отримали поранення, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки й автомобіль.

Як уточнив згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.