Армія РФ обстріляла Воздвижівку на Запоріжжі — загинув цивільний
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Воздвижівку на Запоріжжі — загинув цивільний

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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21 червня російські загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі.

Головні тези:

  • У результаті обстрілу РФ по Воздвижівці загинув один цивільний, а двоє зазнали поранень.
  • Окрім Воздвижівки, армія РФ також вдарила по м. Селидове, що призвело до загибелі двох осіб та поранення трьох.
  • Армія РФ щоденно тероризує Донецьку область протягом 10 років.

У результаті удару РФ по Воздвижівці загинув чоловік

Російська армія обстріляла фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві — зазнали поранень. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх доправлено до лікарні.

Армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому

21 червня приблизно о 09:25 стався обстріл м. Селидове авіабомбою “УМПБ Д-30СН”, повідомила пресслужба Селидівської МВА.

У результаті обстрілу 2 особи загинуло, 3 отримали поранення, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки й автомобіль.

Як уточнив згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.

Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.

 Вадим Філашкін

 Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

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