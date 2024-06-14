Армія РФ ударила по Сумщині — є загиблий

14 червня російські окупанти завдали удару по Шосткинській громаді в Сумській області.
Головні тези:
- Російські окупанти ударили по Сумській області, що призвело до загибелі людини та поранення ще чотирьох цивільних осіб.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про зростання кількості загиблих до восьми та поранених до 21 внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.
- Володимир Зеленський наголосив на важливості сучасних систем протиповітряної оборони для захисту України.
- Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, а також умисного вбивства внаслідок ракетного удару армії РФ.
У результаті удару РФ на Сумщині загинула людина
14 червня ворог завдав удару по Шосткинській громаді, повідомили у Сумській ОВА.
Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
РФ атакувала ракетою житловий сектор Кривого Рогу — є загиблі та поранені
Росіяни нанесли ракетний удар по Кривому Рогу. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих.
За словами Володимира Зеленського, сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І Україна максимально потребує їх.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що кількість загиблих зросла до восьми. При цьому відомо про 21 пораненого, серед них двоє дітей. Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.
Клименко нагадав, що ракетний удар було завдано по житловій забудові.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.
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