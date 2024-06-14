Армія РФ ударила по Сумщині — є загиблий

14 червня російські окупанти завдали удару по Шосткинській громаді в Сумській області.

У результаті удару РФ на Сумщині загинула людина

14 червня ворог завдав удару по Шосткинській громаді, повідомили у Сумській ОВА.

Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості — йдеться у повідомленні. Поширити

Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

РФ атакувала ракетою житловий сектор Кривого Рогу — є загиблі та поранені

Росіяни нанесли ракетний удар по Кривому Рогу. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих.

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. Володимир Зеленський Президент України

За словами Володимира Зеленського, сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І Україна максимально потребує їх.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що кількість загиблих зросла до восьми. При цьому відомо про 21 пораненого, серед них двоє дітей. Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Клименко нагадав, що ракетний удар було завдано по житловій забудові.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.