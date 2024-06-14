Армия РФ ударила по Сумщине — есть погибший

14 июня российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской общине в Сумской области.

В результате удара РФ на Сумщине погиб человек

14 июня враг нанес удар по Шосткинской общине, сообщили в Сумской ОВА.

Предварительно один человек погиб, четверо получили ранения разной степени тяжести — говорится в сообщении. Поделиться

Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

РФ атаковала ракетой жилой сектор Кривого Рога - есть погибшие и раненые

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время известно об 11 раненых людях и 6 погибших.

Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И Украина максимально нуждается в них.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что количество погибших возросло до восьми. При этом известно о 21 раненом, среди них двое детей. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Клименко напомнил, что ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.