Армия РФ ударила по Сумщине — есть погибший

14 июня российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской общине в Сумской области.
Главные тезисы
- Российские оккупанты ударили по Сумской области, что привело к гибели человека и ранению еще четырех гражданских лиц.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о росте числа погибших до восьми и раненых до 21 в результате ракетного удара по Кривому Рогу.
- Владимир Зеленский отметил важность современных систем противовоздушной обороны для защиты Украины.
- Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства в результате ракетного удара армии РФ.
В результате удара РФ на Сумщине погиб человек
14 июня враг нанес удар по Шосткинской общине, сообщили в Сумской ОВА.
Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
РФ атаковала ракетой жилой сектор Кривого Рога - есть погибшие и раненые
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время известно об 11 раненых людях и 6 погибших.
По словам Владимира Зеленского, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И Украина максимально нуждается в них.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что количество погибших возросло до восьми. При этом известно о 21 раненом, среди них двое детей. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.
Клименко напомнил, что ракетный удар был нанесен по жилой застройке.
Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.
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