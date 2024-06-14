Армия РФ ударила по Сумщине — есть погибший
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по Сумщине — есть погибший

Сумская ОВА
Сумщина
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14 июня российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской общине в Сумской области.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты ударили по Сумской области, что привело к гибели человека и ранению еще четырех гражданских лиц.
  • Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о росте числа погибших до восьми и раненых до 21 в результате ракетного удара по Кривому Рогу.
  • Владимир Зеленский отметил важность современных систем противовоздушной обороны для защиты Украины.
  • Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства в результате ракетного удара армии РФ.

В результате удара РФ на Сумщине погиб человек

14 июня враг нанес удар по Шосткинской общине, сообщили в Сумской ОВА.

Предварительно один человек погиб, четверо получили ранения разной степени тяжести — говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

РФ атаковала ракетой жилой сектор Кривого Рога - есть погибшие и раненые

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время известно об 11 раненых людях и 6 погибших.

Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И Украина максимально нуждается в них.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что количество погибших возросло до восьми. При этом известно о 21 раненом, среди них двое детей. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Клименко напомнил, что ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

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