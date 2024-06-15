Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами — загинули цивільні
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами — загинули цивільні

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами — загинули цивільні

Три людини загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села в Донецькій області російськими військами.

Головні тези:

  • Російська армія вдарила по селу на Донеччині касетними боєприпасами, при цьому загинули три людини і п'ятеро отримали поранення.
  • Село Улакли Великоновосілківської громади зазнало удару сьогодні вранці, що призвело до руйнувань та постраждалих.
  • Вадим Філашкін інформує про події на місці, підтверджуючи загибель та поранення мирних жителів внаслідок нелюдських дій окупантів.
  • Уже нагадуванням того, що ворог не зазнає жалю, голова ОВА підкреслює жахливі наслідки обстрілу РФ на Донбасі.
  • За останні дні Російська армія завдала поранень дев'ятьом жителям Донеччини, показуючи безжалісність та агресивність сторони конфлікту.

Окупанти вдарили по селу на Донеччині касетними боєприпасами

Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, заинуло троє людей, ще п'ятеро — поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули і 5 поранено внаслідок ранкового обстрілу села Улакли Великоновосілківської громади — повідомив голова ОВА.

За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.

Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.

Ще один жахливий теракт російської федерації на нашій землі. Ще одне нагадування, що ворог не має жалю, — резюмував голова ОВА.

13 червня внаслідок обстрілів РФ поранено 9 жителів Донеччини

Російська армія за минулу добу, 13 червня, завдала поранень дев'ятьом жителям Донецької області.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, за 13 червня росіяни поранили дев’ятьох жителів Донеччини: шістьох у Селидовому, по одному — у Торецьку, Кураховому і Красногорівці.

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