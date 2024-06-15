Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами — загинули цивільні

Три людини загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села в Донецькій області російськими військами.

Окупанти вдарили по селу на Донеччині касетними боєприпасами

Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, заинуло троє людей, ще п'ятеро — поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули і 5 поранено внаслідок ранкового обстрілу села Улакли Великоновосілківської громади — повідомив голова ОВА. Поширити

За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.

Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.

Ще один жахливий теракт російської федерації на нашій землі. Ще одне нагадування, що ворог не має жалю, — резюмував голова ОВА. Поширити

13 червня внаслідок обстрілів РФ поранено 9 жителів Донеччини

Російська армія за минулу добу, 13 червня, завдала поранень дев'ятьом жителям Донецької області.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, за 13 червня росіяни поранили дев’ятьох жителів Донеччини: шістьох у Селидовому, по одному — у Торецьку, Кураховому і Красногорівці.