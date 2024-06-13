Двоє російських пропагандистів поранені на Донеччині

У результаті поранень пропагандисти РФ перебувають у комі

Двоє півробітників російського пропагандистського каналу НТВ отримали поранення у тимчасово окупованій Росією Горлівці.

Один з поранених — кореспондент пропагандистського НТВ — Олексій Івлєєв.

Про це повідомили російські ресурси з посиланням на інформацію псевдомера міста Івана Приходька.

Під час виконання професійних обов'язків у селищі Гольмівський (Микитівський район Горлівки) тяжкі поранення отримали двоє співробітників НТВ. Постраждалих доставлено до лікарні Горлівки, — написав він у своєму телеграм-каналі. Поширити

Як саме пропагандисти отримали поранення, у мережі не розкривають.

За даними медиків, працівники НТВ зазнали відкритих черепно-мозкових травм та знаходяться в операційній. Головний лікар міської лікарні № 2 Горлівки заявила, що поранені зараз перебувають у комі.

У російському Шебекіно на міні підірвались троє окупантів та пропагандист

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

За словами так званого губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, співробітник пропагандистського телеканалу має осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, зараз йому роблять операцію.

Ще постраждали троє так званих “учасників самооборони”. В одного з них осколкове поранення кінцівок.

Кадри з пораненим оператором «Росії 24», який підірвався на міні у білгородському Шебекіно, з’явилися у мережі.