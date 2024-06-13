Двоє російських пропагандистів поранені на Донеччині

Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ отримали тяжкі поранення на Донеччині.
Головні тези:
- Поранені пропагандисти зазнали відкритих черепно-мозкових травм та осколкових поранень черевної порожнини.
- Події відбулися на тимчасово окупованих територіях та спричинили хвилювання серед пропагандистів РФ..
- Інциденти стали причиною вагомого обговорення у російських та українських медіа.
- В результаті інциденту у Шебекіно один з потерпілих має осколкове поранення кінцівки, а оператор пропагандистського телеканалу зазнав поранень черевної порожнини та плеча.
У результаті поранень пропагандисти РФ перебувають у комі
Двоє півробітників російського пропагандистського каналу НТВ отримали поранення у тимчасово окупованій Росією Горлівці.
Один з поранених — кореспондент пропагандистського НТВ — Олексій Івлєєв.
Про це повідомили російські ресурси з посиланням на інформацію псевдомера міста Івана Приходька.
Як саме пропагандисти отримали поранення, у мережі не розкривають.
За даними медиків, працівники НТВ зазнали відкритих черепно-мозкових травм та знаходяться в операційній. Головний лікар міської лікарні № 2 Горлівки заявила, що поранені зараз перебувають у комі.
У російському Шебекіно на міні підірвались троє окупантів та пропагандист
У російському місті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".
За словами так званого губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, співробітник пропагандистського телеканалу має осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, зараз йому роблять операцію.
Ще постраждали троє так званих “учасників самооборони”. В одного з них осколкове поранення кінцівок.
Кадри з пораненим оператором «Росії 24», який підірвався на міні у білгородському Шебекіно, з’явилися у мережі.
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