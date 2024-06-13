Двое российских пропагандистов ранены в Донецкой области

Двое сотрудников российского пропагандистского телеканала НТВ получили тяжелые ранения в Донецкой области.
Главные тезисы
- Раненые пропагандисты получили открытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения брюшной полости.
- События произошли на временно оккупированных территориях и вызвали волнение среди пропагандистов РФ.
- Инциденты стали причиной значимого обсуждения в российских и украинских медиа.
- В результате инцидента в Шебекино один из пострадавших имеет осколочное ранение конечности, а оператор пропагандистского телеканала получил ранения брюшной полости и плеча.
В результате ранений пропагандисты РФ находятся в коме
Два полуработника российского пропагандистского канала НТВ получили ранения во временно оккупированной Россией Горловке.
Один из раненых – корреспондент пропагандистского НТВ – Алексей Ивлеев.
Об этом сообщили российские ресурсы со ссылкой на информацию псевдомера Ивана Приходько.
Как именно пропагандисты получили ранения, в сети не раскрывают.
По данным медиков, работники НТВ получили открытые черепно-мозговые травмы и находятся в операционной. Главный врач городской больницы №2 Горловки заявила, что раненые сейчас находятся в коме.
В российском Шебекино на мини взорвались три кафира и пропагандист
В российском городе Шебекино Белгородской области на мини взорвались три кафира и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".
По словам так называемого губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сотрудник пропагандистского телеканала имеет осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.
Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.
Кадры с раненым оператором «России 24», взорвавшимся на мини в белгородском Шебекино, появились в сети.
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