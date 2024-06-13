Двое российских пропагандистов ранены в Донецкой области

В результате ранений пропагандисты РФ находятся в коме

Два полуработника российского пропагандистского канала НТВ получили ранения во временно оккупированной Россией Горловке.

Один из раненых – корреспондент пропагандистского НТВ – Алексей Ивлеев.

Об этом сообщили российские ресурсы со ссылкой на информацию псевдомера Ивана Приходько.

Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили два сотрудника НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки, — написал он в своем телеграмм-канале. Поделиться

Как именно пропагандисты получили ранения, в сети не раскрывают.

По данным медиков, работники НТВ получили открытые черепно-мозговые травмы и находятся в операционной. Главный врач городской больницы №2 Горловки заявила, что раненые сейчас находятся в коме.

В российском Шебекино на мини взорвались три кафира и пропагандист

В российском городе Шебекино Белгородской области на мини взорвались три кафира и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

По словам так называемого губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сотрудник пропагандистского телеканала имеет осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.

Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.

Кадры с раненым оператором «России 24», взорвавшимся на мини в белгородском Шебекино, появились в сети.