Двое российских пропагандистов ранены в Донецкой области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Двое российских пропагандистов ранены в Донецкой области

Алексей Ивлеев
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Источник:  online.ua

Двое сотрудников российского пропагандистского телеканала НТВ получили тяжелые ранения в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Раненые пропагандисты получили открытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения брюшной полости.
  • События произошли на временно оккупированных территориях и вызвали волнение среди пропагандистов РФ.
  • Инциденты стали причиной значимого обсуждения в российских и украинских медиа.
  • В результате инцидента в Шебекино один из пострадавших имеет осколочное ранение конечности, а оператор пропагандистского телеканала получил ранения брюшной полости и плеча.

В результате ранений пропагандисты РФ находятся в коме

Два полуработника российского пропагандистского канала НТВ получили ранения во временно оккупированной Россией Горловке.

Один из раненых – корреспондент пропагандистского НТВ – Алексей Ивлеев.

Об этом сообщили российские ресурсы со ссылкой на информацию псевдомера Ивана Приходько.

Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили два сотрудника НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки, — написал он в своем телеграмм-канале.

Как именно пропагандисты получили ранения, в сети не раскрывают.

По данным медиков, работники НТВ получили открытые черепно-мозговые травмы и находятся в операционной. Главный врач городской больницы №2 Горловки заявила, что раненые сейчас находятся в коме.

В российском Шебекино на мини взорвались три кафира и пропагандист

В российском городе Шебекино Белгородской области на мини взорвались три кафира и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

По словам так называемого губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сотрудник пропагандистского телеканала имеет осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.

Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.

Кадры с раненым оператором «России 24», взорвавшимся на мини в белгородском Шебекино, появились в сети.

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