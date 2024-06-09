Российские пропагандисты придумали для украинских школьников с ВОТ "патриотический" флешмоб
Категория
Украина
Дата публикации

Российские пропагандисты придумали для украинских школьников с ВОТ "патриотический" флешмоб

ВОТ
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Источник:  Спротив

Оккупанты придумали новый пропагандистский флешмоб на временно захваченных территориях Украины, к которому принудительно привлекают местных школьников.

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты организовали флешмоб для украинских школьников на временно оккупированных территориях, принуждая их петь песни о России.
  • Несовершеннолетних украинцев вербуют на заводы в России для сбора иранских дронов-камикадзе, что является недопустимым и преступным действием.
  • Пропаганда в украинских школах считается преступлением, за которое предусмотрена ответственность, поэтому важно игнорировать подобные мероприятия и сообщать об этом.
  • Центр национального сопротивления призывает не поддаваться пропагандистским действиям врага и информировать об случаях принудительного участия детей в таких мероприятиях.
  • Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" раскрывает ужасные истории похищения украинских детей Россией с временно оккупированных территорий, поражая воображение и требуя привлечения к ответственности за преступные действия.

Украинских школьников на ВОТ заставляют участвовать во флешмобе

Так, с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса песни о родной стране.

К участию принудительно привлекают детей с ВОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о российских территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые спускают план участия в школы.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать пропагандистские меры врага и сообщать об "учителях", которые совершают принуждение. Заметим, что пропаганда является преступлением, за которое предусмотрена ответственность.

Несовершеннолетних украинцев с ВОТ вербуют собирать дроны на заводы

Захватчики на временно оккупированных территориях Украины вербуют студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в России, собирающем иранские дроны-камикадзе Shahed.

В ЦНС отмечают, что прокремлевская организация "движение первых" ("движение первых") с первых дней оккупации действует на временно оккупированных территориях Украины. Это движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из России посредством оккупационных администраций.

В настоящее время движение вербует студентов к "стажировке" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "Шахед". Саму вербовку называют конкурсом, а получение работы — победой.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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