Російські пропагандисти придумали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб

Окупанти вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово захоплених територіях України, до якого примусово залучають місцевих школярів.
Головні тези:
- Російські пропагандисти організували флешмоб для українських школярів на тимчасово окупованих територіях.
- Учасники флешмобу з ТОТ примусово співають пісні про Росію в рамках конкурсу “Пісні про рідну країну”.
- Українських неповнолітніх вербують на заводи в Росії для збирання іранських дронів-камікадзе
- Пропаганда в українських школах є злочином, за який передбачена відповідальність.
- Центр національного спротиву закликає ігнорувати пропагандистські заходи та повідомляти про випадки примусової участі дітей.
Українських школярів на ТОТ змушують брати участь у флешмобі
Так, з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу “пісні про рідну країну”.
До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території”.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Кожен регіон отримав план з участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.
Неповнолітніх українців з ТОТ вербують збирати дрони на заводи
Загарбники на тимчасово окупованих територіях України вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.
У ЦНС зазначають, що прокремлівська організація "рух перших" ("движение первых") з перших днів окупації діє на тимчасово окупованих територіях України. Цей рух добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених ВНЗ, а сам процес курують "волонтери" з Росії за допомогою окупаційних адміністрацій.
Наразі рух вербує студентів до "стажування" в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА "Шахед". Саме вербування називають конкурсом, а отримання роботи — перемогою.
Росія викрадає українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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