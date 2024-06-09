Російські пропагандисти придумали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські пропагандисти придумали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб

ТОТ
Джерело:  Спротив

Окупанти вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово захоплених територіях України, до якого примусово залучають місцевих школярів.

Головні тези:

  • Російські пропагандисти організували флешмоб для українських школярів на тимчасово окупованих територіях.
  • Учасники флешмобу з ТОТ примусово співають пісні про Росію в рамках конкурсу “Пісні про рідну країну”.
  • Українських неповнолітніх вербують на заводи в Росії для збирання іранських дронів-камікадзе
  • Пропаганда в українських школах є злочином, за який передбачена відповідальність.
  • Центр національного спротиву закликає ігнорувати пропагандистські заходи та повідомляти про випадки примусової участі дітей.

Українських школярів на ТОТ змушують брати участь у флешмобі

Так, з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу “пісні про рідну країну”.

До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Кожен регіон отримав план з участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати пропагандистські заходи ворога, й повідомляти про “вчителів”, які вчиняють примус. Зауважимо, що пропаганда є злочином за який передбачена відповідальність.

Неповнолітніх українців з ТОТ вербують збирати дрони на заводи

Загарбники на тимчасово окупованих територіях України вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.

У ЦНС зазначають, що прокремлівська організація "рух перших" ("движение первых") з перших днів окупації діє на тимчасово окупованих територіях України. Цей рух добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених ВНЗ, а сам процес курують "волонтери" з Росії за допомогою окупаційних адміністрацій.

Наразі рух вербує студентів до "стажування" в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА "Шахед". Саме вербування називають конкурсом, а отримання роботи — перемогою.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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