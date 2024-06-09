Російські пропагандисти придумали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб

Окупанти вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово захоплених територіях України, до якого примусово залучають місцевих школярів.

Українських школярів на ТОТ змушують брати участь у флешмобі

Так, з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу “пісні про рідну країну”.

До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Кожен регіон отримав план з участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати пропагандистські заходи ворога, й повідомляти про “вчителів”, які вчиняють примус. Зауважимо, що пропаганда є злочином за який передбачена відповідальність. Поширити

Неповнолітніх українців з ТОТ вербують збирати дрони на заводи

Загарбники на тимчасово окупованих територіях України вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.

У ЦНС зазначають, що прокремлівська організація "рух перших" ("движение первых") з перших днів окупації діє на тимчасово окупованих територіях України. Цей рух добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених ВНЗ, а сам процес курують "волонтери" з Росії за допомогою окупаційних адміністрацій.

Наразі рух вербує студентів до "стажування" в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА "Шахед". Саме вербування називають конкурсом, а отримання роботи — перемогою.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей. Поширити

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.