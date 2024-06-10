В российском Шебекино на мине подорвались трое окупантов и пропагандист — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Шебекино на мине подорвались трое окупантов и пропагандист — видео

Мина
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Источник:  online.ua

В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались трое окупантов и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Главные тезисы

  • По информации губернатора Белгородской области, один из пострадавших имеет осколочное ранение конечности, а оператор пропагандистского телеканала получил ранения брюшной полости и плеча.
  • Дроны атаковали Курскую область и повредили админздания.
  • 10 июня Курская область РФ была атакована беспилотниками, которые повредили два административных здания.
  • По данным властей, в результате атаки были обезврежены восемь украинских дронов с помощью стрелкового оружия и радиоэлектронных средств.

В России оператор — пропагандист и "участник самообороны" получили осколочные ранения

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у сотрудника пропагандистского телеканала есть осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.

Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.

Кадры с раненым оператором «России 24», взорвавшимся на мини в белгородском Шебекино, появились в сети.

Дроны атаковали Курскую область

Курскую область РФ 10 июня атаковали беспилотники. Россияне заявили, что в результате атаки повреждены два админздания.

Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что вечером и ночью дронами атаковали приграничные районы Курской области.

Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовый октокоптер. По предварительной информации, повреждены два административных здания - в городе Судже и поселке Коренево, - заявил губернатор.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

По его словам, из стрелкового оружия и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".

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