В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались трое окупантов и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

В России оператор — пропагандист и "участник самообороны" получили осколочные ранения

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у сотрудника пропагандистского телеканала есть осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.

Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.

Кадры с раненым оператором «России 24», взорвавшимся на мини в белгородском Шебекино, появились в сети.

Дроны атаковали Курскую область

Курскую область РФ 10 июня атаковали беспилотники. Россияне заявили, что в результате атаки повреждены два админздания.

Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что вечером и ночью дронами атаковали приграничные районы Курской области.

Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовый октокоптер. По предварительной информации, повреждены два административных здания - в городе Судже и поселке Коренево, - заявил губернатор. Поделиться

В настоящее время информации о пострадавших нет.

По его словам, из стрелкового оружия и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".