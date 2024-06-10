В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались трое окупантов и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".
Главные тезисы
- По информации губернатора Белгородской области, один из пострадавших имеет осколочное ранение конечности, а оператор пропагандистского телеканала получил ранения брюшной полости и плеча.
- Дроны атаковали Курскую область и повредили админздания.
- 10 июня Курская область РФ была атакована беспилотниками, которые повредили два административных здания.
- По данным властей, в результате атаки были обезврежены восемь украинских дронов с помощью стрелкового оружия и радиоэлектронных средств.
В России оператор — пропагандист и "участник самообороны" получили осколочные ранения
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, у сотрудника пропагандистского телеканала есть осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.
Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.
Кадры с раненым оператором «России 24», взорвавшимся на мини в белгородском Шебекино, появились в сети.
Дроны атаковали Курскую область
Курскую область РФ 10 июня атаковали беспилотники. Россияне заявили, что в результате атаки повреждены два админздания.
Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что вечером и ночью дронами атаковали приграничные районы Курской области.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
По его словам, из стрелкового оружия и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".
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