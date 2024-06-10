У російському Шебекіно на міні підірвались троє окупантів та пропагандист — відео

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

У Росії оператор — пропагандист та “учасник самооборони“ отримали осколкові поранення

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив так званий губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, співробітник пропагандистського телеканалу має осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, зараз йому роблять операцію.

Ще постраждали троє так званих “учасників самооборони”. В одного з них осколкове поранення кінцівок.

Кадри з пораненим оператором «Росії 24», який підірвався на міні у білгородському Шебекіно, з’явилися у мережі.

Дрони атакували Курську область

Курську область РФ 10 червня атакували безпілотники. Росіяни заявили, що внаслідок атаки пошкоджені дві адмінбудівлі.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що увечері та вночі дронами атакували прикордонні райони Курської області.

Використовували весь можливий арсенал: дрони-камікадзе, квадрокоптери і важкий восьмигвинтовий октокоптер. За попередньою інформацією, пошкоджено дві адміністративні будівлі − у місті Суджі та селищі Кореневе, — заявив губернатор. Поширити

Наразі інформації про постраждалих немає.

За його словами, зі стрілецької зброї та засобами радіоелектронної боротьби нібито ліквідували та знешкодили "8 українських дронів".