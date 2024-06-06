ГУР вразило дронами нафтобазу у Бєлгородській області

Протягом ночі безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтобазу у Бєлгородській області.
Головні тези:
- Протягом ночі безпілотники ГУР атакували нафтобази у Бєлгородській та Ростовській областях.
- Внаслідок атаки в Бєлгороді загорівся резервуар, а на Ростовському НПЗ зайнялася мегапожежа.
- Інциденти призвели до евакуації жителів, але постраждалих немає.
- Російські військові та рятувальники оперативно реагували на ситуацію та прийняли заходи щодо ліквідації наслідків.
- Свідки інцидентів описують масштабність пожеж та вибухів, що сталися внаслідок атаки дронів.
Що відомо про нічну бавовну на нафтобазі у Бєлгородській області від ГУР
Щодо атаки українських БпЛА по нафтобазі Старооскольського міського округу заявив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Російський чиновник підтвердив, що внаслідок атаки дронів спалахнув один з резервуарів.
Пожежу, за його словами, нібито було оперативно ліквідовано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Що відомо про інциденти в інших регіонах Росії
Зазначається, що протягом ночі під атаку БпЛА потрапив Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.
Місцева влада стверджує, що внаслідок влучання там зайнялася пожежа, а за інформацією місцевих Telegram-каналів, в районі НПЗ пролунало декілька вибухів і здійнявся "стовп вогню". На ранок пожежу загасили.
До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. О 3.00 губернатор області повідомив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
У мережі поширюють відео з коментарями очевидців. Зазначається, що наслідки атаки були масштабними. "Кримський вітер" з посиланням на дані супутника, пише, що в Новошахтинську вирує мегапожежа.
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