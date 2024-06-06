ГУР вразило дронами нафтобазу у Бєлгородській області
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР вразило дронами нафтобазу у Бєлгородській області

Атака на НПЗ в РФ
Джерело:  РБК Україна

Протягом ночі безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтобазу у Бєлгородській області. 

Головні тези:

  • Протягом ночі безпілотники ГУР атакували нафтобази у Бєлгородській та Ростовській областях.
  • Внаслідок атаки в Бєлгороді загорівся резервуар, а на Ростовському НПЗ зайнялася мегапожежа.
  • Інциденти призвели до евакуації жителів, але постраждалих немає.
  • Російські військові та рятувальники оперативно реагували на ситуацію та прийняли заходи щодо ліквідації наслідків.
  • Свідки інцидентів описують масштабність пожеж та вибухів, що сталися внаслідок атаки дронів.

Що відомо про нічну бавовну на нафтобазі у Бєлгородській області від ГУР

Завдання виконано, заходи триватимуть, — зазначив представник Сил оборони.

Щодо атаки українських БпЛА по нафтобазі Старооскольського міського округу заявив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Російський чиновник підтвердив, що внаслідок атаки дронів спалахнув один з резервуарів.

Пожежу, за його словами, нібито було оперативно ліквідовано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Чотирьма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає, — зазначив губернатор Бєлгородщини.

Що відомо про інциденти в інших регіонах Росії

Зазначається, що протягом ночі під атаку БпЛА потрапив Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

Місцева влада стверджує, що внаслідок влучання там зайнялася пожежа, а за інформацією місцевих Telegram-каналів, в районі НПЗ пролунало декілька вибухів і здійнявся "стовп вогню". На ранок пожежу загасили.

До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. О 3.00 губернатор області повідомив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. 

У мережі поширюють відео з коментарями очевидців. Зазначається, що наслідки атаки були масштабними. "Кримський вітер" з посиланням на дані супутника, пише, що в Новошахтинську вирує мегапожежа.

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