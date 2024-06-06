ГУР вразило дронами нафтобазу у Бєлгородській області

Що відомо про нічну бавовну на нафтобазі у Бєлгородській області від ГУР

Завдання виконано, заходи триватимуть, — зазначив представник Сил оборони. Поширити

Щодо атаки українських БпЛА по нафтобазі Старооскольського міського округу заявив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Російський чиновник підтвердив, що внаслідок атаки дронів спалахнув один з резервуарів.

Пожежу, за його словами, нібито було оперативно ліквідовано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Чотирьма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає, — зазначив губернатор Бєлгородщини. Поширити

Що відомо про інциденти в інших регіонах Росії

Зазначається, що протягом ночі під атаку БпЛА потрапив Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

Місцева влада стверджує, що внаслідок влучання там зайнялася пожежа, а за інформацією місцевих Telegram-каналів, в районі НПЗ пролунало декілька вибухів і здійнявся "стовп вогню". На ранок пожежу загасили.

До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. О 3.00 губернатор області повідомив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

У мережі поширюють відео з коментарями очевидців. Зазначається, що наслідки атаки були масштабними. "Кримський вітер" з посиланням на дані супутника, пише, що в Новошахтинську вирує мегапожежа.