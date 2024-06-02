В російській Ухті спалахнув НПЗ Лукойла
Категорія
Події
Дата публікації

В російській Ухті спалахнув НПЗ Лукойла

Вибух на НПЗ в Ухті
Джерело:  online.ua

В Ухті на території Росії сталась пожежа на НПЗ, який належить "Лукойлу". 

Що відомо про ймовірну “бавовну” на НПЗ в Ухті

За інформацією російських Telegram-каналів, очевидці чули вибухи, як передували пожежі.

Наразі відомо про щонайменше двох загиблих.

Пожежа на НПЗ почалася вдень 2 червня. За словами очевидців, перед загорянням вони чули кілька хлопків у районі нафтопереробного заводу. Незабаром там було помічено стовп диму, — йдеться у повідомленнях російських пабліків.

Двоє людей загинули внаслідок інциденту.

Ще один постраждалий був доставлений до лікарні. У всіх постраждалих комбіновані травми. Попередньо чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів, — повідомляють російські Telegram-канали.

Спалах стався всередині резервуару РВС-10000, зараз його охолоджують і пожежники готуються проводити "пінну атаку".

При цьому дах резервуара частково зруйнований. Також стверджується, що нібито "версія атаки БПЛА не розглядається".

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереробка — велике підприємство з переробки нафти, розташоване в Північно-Західному федеральному окрузі РФ, в республіці Комі, позиціонується як найстаріший у галузі нафтопереробний завод РФ, виник, згідно з відкритих джерел, у 1933 році. Є 100% дочірньою структурою ПАТ "ЛУКОЙЛ", що входить до складу з 1999 року.

Що відомо про інциденти на НПЗ в інших регіонах Росії

За словами радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя, Петра Андрющенка, удар українських військових по нафтобазі порту “Кавказ” матиме негативні наслідки як для економіки країни-агресорки, так і для загарбницької російської армії.

Андрющенко зазначив, що ударів було завдано ракетами українського виробництва, що свідчить про розвиток спроможностей та відповідного потенціалу України.

При цьому в Росії офіційно засекретили інформацію щодо виробництва палива.

Андрющенко підкреслив, що удари по нафтобазі на території порту “Кавказ” призведуть до ще більшого зростання цін на пальне у країні-агресорці та вдарять по економіці.

Окрім цього, за його словами, це значно збільшить дефіцит пального у Росії.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ в російському Татарстані — відео
нпз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани Атеш проникли на територію НПЗ у Ставропольскому краї
НПЗ РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Краснодарському краї РФ палає НПЗ після атаки дронів — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?