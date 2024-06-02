В Ухті на території Росії сталась пожежа на НПЗ, який належить "Лукойлу".

Що відомо про ймовірну “бавовну” на НПЗ в Ухті

За інформацією російських Telegram-каналів, очевидці чули вибухи, як передували пожежі.

Наразі відомо про щонайменше двох загиблих.

Пожежа на НПЗ почалася вдень 2 червня. За словами очевидців, перед загорянням вони чули кілька хлопків у районі нафтопереробного заводу. Незабаром там було помічено стовп диму, — йдеться у повідомленнях російських пабліків. Поширити

Двоє людей загинули внаслідок інциденту.

Ще один постраждалий був доставлений до лікарні. У всіх постраждалих комбіновані травми. Попередньо чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів, — повідомляють російські Telegram-канали. Поширити

Спалах стався всередині резервуару РВС-10000, зараз його охолоджують і пожежники готуються проводити "пінну атаку".

При цьому дах резервуара частково зруйнований. Також стверджується, що нібито "версія атаки БПЛА не розглядається".

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереробка — велике підприємство з переробки нафти, розташоване в Північно-Західному федеральному окрузі РФ, в республіці Комі, позиціонується як найстаріший у галузі нафтопереробний завод РФ, виник, згідно з відкритих джерел, у 1933 році. Є 100% дочірньою структурою ПАТ "ЛУКОЙЛ", що входить до складу з 1999 року.

Що відомо про інциденти на НПЗ в інших регіонах Росії

За словами радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя, Петра Андрющенка, удар українських військових по нафтобазі порту “Кавказ” матиме негативні наслідки як для економіки країни-агресорки, так і для загарбницької російської армії.

Андрющенко зазначив, що ударів було завдано ракетами українського виробництва, що свідчить про розвиток спроможностей та відповідного потенціалу України.

При цьому в Росії офіційно засекретили інформацію щодо виробництва палива.

Андрющенко підкреслив, що удари по нафтобазі на території порту “Кавказ” призведуть до ще більшого зростання цін на пальне у країні-агресорці та вдарять по економіці.

Окрім цього, за його словами, це значно збільшить дефіцит пального у Росії.