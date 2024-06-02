В Ухте на территории России произошел пожар на принадлежащий "Лукойлу" НПЗ.
Что известно о вероятном "хлопке" на НПЗ в Ухте
По информации российских Telegram-каналов, очевидцы слышали взрывы, предшествовавшие пожарам.
Пока известно о двух погибших.
Два человека погибли в результате инцидента.
Вспышка произошла внутри резервуара РВС-10000, сейчас его охлаждают и пожарные готовятся проводить "пенную атаку".
При этом крыша резервуара частично разрушена. Также утверждается, что якобы "версия атаки БПЛА не рассматривается".
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка — крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе РФ, в республике Коми, позиционирующееся как старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод РФ, возникло, согласно открытым источникам, в 1933 году. Является 100% дочерней структурой ОАО "ЛУКОЙЛ", входящей в состав с 1999 года.
Что известно об инцидентах на НПЗ в других регионах России
По словам советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя, Петра Андрющенко, удар украинских военных по нефтебазе порта "Кавказ" будет иметь негативные последствия как для экономики страны-агрессорки, так и для захватнической российской армии.
Андрющенко отметил, что удары были нанесены ракетами украинского производства, что свидетельствует о развитии способностей и соответствующего потенциала Украины.
При этом в России официально засекретили информацию о производстве топлива.
Андрющенко подчеркнул, что удары по нефтебазе на территории порта "Кавказ" приведут к еще большему росту цен на топливо в стране-агрессоре и ударят по экономике.
Кроме того, по его словам, это значительно увеличит дефицит топлива в России.
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