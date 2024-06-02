В российской Ухте вспыхнул НПЗ Лукойла
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В российской Ухте вспыхнул НПЗ Лукойла

Взрыв на НПЗ в Ухте
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Источник:  online.ua

В Ухте на территории России произошел пожар на принадлежащий "Лукойлу" НПЗ.

Что известно о вероятном "хлопке" на НПЗ в Ухте

По информации российских Telegram-каналов, очевидцы слышали взрывы, предшествовавшие пожарам.

Пока известно о двух погибших.

Пожар на НПЗ начался днем 2 июня. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали несколько хлопков в районе нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там был замечен столб дыма, говорится в сообщениях российских пабликов.

Два человека погибли в результате инцидента.

Еще один пострадавший был доставлен в больницу. У всех пострадавших комбинированы травмы. Предварительно мужчины проводили работы на одном из резервуаров, сообщают российские Telegram-каналы.

Вспышка произошла внутри резервуара РВС-10000, сейчас его охлаждают и пожарные готовятся проводить "пенную атаку".

При этом крыша резервуара частично разрушена. Также утверждается, что якобы "версия атаки БПЛА не рассматривается".

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка — крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе РФ, в республике Коми, позиционирующееся как старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод РФ, возникло, согласно открытым источникам, в 1933 году. Является 100% дочерней структурой ОАО "ЛУКОЙЛ", входящей в состав с 1999 года.

Что известно об инцидентах на НПЗ в других регионах России

По словам советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя, Петра Андрющенко, удар украинских военных по нефтебазе порта "Кавказ" будет иметь негативные последствия как для экономики страны-агрессорки, так и для захватнической российской армии.

Андрющенко отметил, что удары были нанесены ракетами украинского производства, что свидетельствует о развитии способностей и соответствующего потенциала Украины.

При этом в России официально засекретили информацию о производстве топлива.

Андрющенко подчеркнул, что удары по нефтебазе на территории порта "Кавказ" приведут к еще большему росту цен на топливо в стране-агрессоре и ударят по экономике.

Кроме того, по его словам, это значительно увеличит дефицит топлива в России.

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