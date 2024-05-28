Найбільший у світі НПЗ з Індії купуватиме російську нафту за рублі
Категорія
Економіка
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Найбільший у світі НПЗ з Індії купуватиме російську нафту за рублі

Танкер з нафтою
Джерело:  Reuters

Нафтопереробна компанія з Індії Reliance Industries, яка володіє найбільшим у світі НПЗ, купуватиме російську нафту і проводитиме розрахунки у рублях.

Що відомо про згоду індійського нафтопереробника розраховуватись рублями за російську нафту

Зазначається, що Reliance Industries підписала річну угоду з "Роснєфтью” щодо купівлі щонайменше 3 млн барелів нафти на місяць.

При цьому розрахунки будуть проводитись російськими рублями.

У матеріалі видання підкреслюється, що довгострокова угода з "Роснєфтью” дозволить індійській Reliance безперебійно постачати дешеву російську нафту, пропозиція якої на світовому ринку обмежена через рішення країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку.

Представники "Роснєфті” також підтвердили укладення угоди.

Автори матеріалу із посиланням на власні джерела зазначають, що угода набула чинності з 1 квітня.

Відповідно до умов, індійський нафтопереробник буде купувати дві партії нафти Urals обсягом по 1 млн барелів, а також одну-дві партії обсягом по 1 млн барелів обсягом 700 тис барелів.

Крім того, компанія має опціон на придбання до чотирьох партій Urals додатково.

Додається, що Reliance купуватиме Urals зі знижкою в 3 долари за барель до ціни еталонного сорту Dubai, а низькосірчана нафта ESPO Blend, що експортується з далекосхідного порту Козьміно, з премією 1 долар за барель до Dubai.

Reliance погодилася зробити оплату за нафту в російських рублях через індійський банк HDFC та російський Газпромбанк

Що відомо про купівлю індійськими нафтопереробниками російської нафти

Індія, третій за величиною імпортер та споживач нафти у світі, стала основним покупцем морської нафти з РФ після того, як Захід запровадив санкції проти Москви у 2022 році.

Росія у 2023 році стала найбільшим постачальником нафти до Індії. Обсяг індійського імпорту з РФ торік становив приблизно 1,66 млн барелів нафти на добу, порівнюючи з 652 тис барелів на добу у 2022 році.

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