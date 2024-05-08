В Індії заарештували чотирьох людей, які вербували найманців на війну проти України

Правоохоронці Індії заарештували чотирьох людей, які займалися вербуванням найманців для відправки їх на війну проти України.

В Індії найманців вербували на війну проти України

Зазначається, що четверо заарештованих працювали перекладачами і допомагали майбутнім найманцям оформляти візи, а також бронювати авіаквитки.

CBI HAS ARRESTED FOUR ACCUSED IN A CASE RELATED TO TRAFFICKING OF INDIAN NATIONALS FOR COMBAT ROLE IN RUSSIAN ARMY pic.twitter.com/YbDkFtWC9N — Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) May 8, 2024

Правоохоронці запевнили, що розслідування триває щодо інших обвинувачених, які є частиною міжнародної мережі з торгівлі людьми. Ще в березні заявлялося, що близько 35 громадян Індії обманом були втягнуті в Росію для подальшої участі у війні проти України.

Reuters пише, що сім'ї двох громадян Індії, які вже загинули на боці РФ, заявили, що їхні чоловіки хотіли працювати в армії Росії на посаді "помічників". А в МЗС Індії повідомили, що кожен випадок "гаряче обговорювався" з Росією.

На початку березня в Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, учасники якої заманювали молодих індійців до Росії з обіцянками працевлаштування. Насправді ж їх змушувати воювати проти України. Центральне бюро розслідувань Індії зʼясувало, що за цією схемою до РФ вирушили приблизно 35 індійців. Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до росії працювати «помічниками» в армії, загинули на війні. Однак посольство Індії в РФ підтвердило тільки одну із цих смертей.

Росія вербує найманців для війни проти України

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.