В Индии арестовали четырех человек, вербовавших наемников на войну против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Индии арестовали четырех человек, вербовавших наемников на войну против Украины

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Источник:  Reuters

Правоохранители Индии арестовали четырех человек, занимавшихся вербовкой наемников для отправки их на войну против Украины.

В Индии наемников вербовали на войну против Украины

Отмечается, что четыре арестованных работали переводчиками и помогали будущим наемникам оформлять визы, а также бронировать авиабилеты.

Правоохранители заверили, что расследование продолжается в отношении других обвиняемых, являющихся частью международной сети по торговле людьми. Еще в марте заявлялось, что около 35 граждан Индии обманом были вовлечены в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины.

Reuters пишет, что семьи двух граждан Индии, уже погибших на стороне РФ, заявили, что их мужчины хотели работать в армии России в должности "помощников". А в МИДе Индии сообщили, что каждый случай "горячо обсуждался" с Россией.

В начале марта в Индии разоблачили обширную сеть торговли людьми, участники которой привлекали молодых индийцев в Россию с обещаниями трудоустройства. На самом же деле их заставлять воевать против Украины.

Центральное бюро расследований Индии выяснило, что по этой схеме в РФ отправились около 35 индийцев. По меньшей мере, двое мужчин, поехавших в Россию работать «помощниками» в армии, погибли на войне. Однако посольство Индии в РФ подтвердило только одну из этих смертей.

Россия вербует наемников для войны против Украины

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

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