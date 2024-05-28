Нефтеперерабатывающая компания из Индии Reliance Industries, владеющая крупнейшим в мире НПЗ, будет покупать российскую нефть и производить расчеты в рублях.
Что известно о согласии индийского нефтепереработчика рассчитываться рублями за российскую нефть
Отмечается, что Reliance Industries подписала годовое соглашение с "Роснефтью" о покупке не менее 3 млн баррелей нефти в месяц.
При этом расчеты будут производиться российскими рублями.
В материале издания подчеркивается, что долгосрочное соглашение с "Роснефтью" позволит индийской Reliance бесперебойно поставлять дешевую российскую нефть, предложение которой на мировом рынке ограничено из-за решений стран ОПЕК+ по сокращению добычи.
Представители "Роснефти" также подтвердили заключение соглашения.
Авторы материала со ссылкой на собственные источники отмечают, что соглашение вступило в силу с 1 апреля.
Согласно условиям, индийский нефтепереработчик будет покупать две партии нефти Urals объемом по 1 млн баррелей, а также одну-две партии объемом по 1 млн баррелей объемом 700 тыс баррелей.
Кроме того, компания имеет опцион на покупку до четырех партий Urals дополнительно.
Reliance будет покупать Urals со скидкой в 3 доллара за баррель до цены эталонного сорта Dubai, а низкосерная нефть ESPO Blend, экспортируемая из дальневосточного порта Козьмино, с премией 1 доллар за баррель в Dubai.
Reliance согласилась произвести оплату за нефть в российских рублях через индийский банк HDFC и российский Газпромбанк
Что известно о покупке индийскими нефтепереработчиками российской нефти
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала основным покупателем морской нефти из РФ после того, как Запад ввел санкции против Москвы в 2022 году.
Россия в 2023 году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Объем индийского импорта из РФ в прошлом году составил около 1,66 млн баррелей нефти в сутки, сравнивая с 652 тыс баррелей в сутки в 2022 году.
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