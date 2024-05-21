Индия импортировала рекордное количество российской нефти в апреле 2024 года

Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до максимума по сравнению с последними 9 месяцами.

Индия возвращается к импорту нефти из РФ

Отмечено, что достичь максимальных объемов поставок в апреле 2024 года Россия смогла благодаря танкерам "Совкомфлота", на которые не наложены санкции.

Об этом сообщает Reuters.

В материале говорится, что индийские нефтеперерабатывающие заводы некоторое время не принимали российское сырье, перевозимое танкерами "Совкомфлота". Это произошло после введения санкций США против 14 танкеров компании. Поделиться

Reuters приводит данные, что в прошлом месяце НПЗ Индии перерабатывали почти 1,8 млн баррелей нефти РФ в день: это примерно на 8,2% больше, чем в марте.

Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

Indian Oil Corp. снова покупает российские нефтепродукты

Действия Indian Oil Corp. могут поощрить использовать суда российской компании других нефтепереработчиков.

В начале мая у компании Indian Oil Corp. возобновили покупку российской сырой нефти, доставляемой танкером "Совкомфлота". Это прокладывает путь для возобновления нефтяных поставок после того, как американские санкции привели к их срыву. Поделиться

Такие данные приводит Bloomberg.

Как стало известно, танкер Владимир Тихонов выгрузил около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals в порту Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод компании Indian Oil.

Принятие танкера "Совкомфлота" крупнейшим индийским нефтепереработчиком имеет большое значение, поскольку может поощрить меньшие компании также использовать эту судоходную компанию для закупки нефти у РФ.

Ежедневный импорт нефти из России в Индию в апреле вырос до более чем 1,9 млн баррелей, что является самым высоким показателем с июля. Поставки нефти сортов Urals и Sokol резко возросли по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения, нефтеперерабатывающие компании сократили поставки из Ирака и Саудовской Аравии, второго и третьего по величине поставщиков нефти в Индию. Поделиться