Индия импортировала рекордное количество российской нефти в апреле 2024 года

Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до максимума по сравнению с последними 9 месяцами.
Индия возвращается к импорту нефти из РФ
Отмечено, что достичь максимальных объемов поставок в апреле 2024 года Россия смогла благодаря танкерам "Совкомфлота", на которые не наложены санкции.
Об этом сообщает Reuters.
Reuters приводит данные, что в прошлом месяце НПЗ Индии перерабатывали почти 1,8 млн баррелей нефти РФ в день: это примерно на 8,2% больше, чем в марте.
Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.
Indian Oil Corp. снова покупает российские нефтепродукты
Действия Indian Oil Corp. могут поощрить использовать суда российской компании других нефтепереработчиков.
Такие данные приводит Bloomberg.
Как стало известно, танкер Владимир Тихонов выгрузил около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals в порту Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод компании Indian Oil.
Принятие танкера "Совкомфлота" крупнейшим индийским нефтепереработчиком имеет большое значение, поскольку может поощрить меньшие компании также использовать эту судоходную компанию для закупки нефти у РФ.
В свою очередь, по меньшей мере пять танкеров "Совкомфлота", занимающихся перевозкой нефти марки Urals, отмечают Индию, как пункт назначения в этом месяце, а танкер "Суворовский проспект" стоит у западного побережья страны, свидетельствуют данные отслеживания судов Bloomberg.
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