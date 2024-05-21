Індія імпортувала рекордну кількість російської нафти у квітні 2024 року

Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до максимуму в порівнянні з останніми 9 місяцями.
Індія повертається до імпорту нафти з РФ
Зазначається, що досягти максимальних обсягів постачань у квітні 2024 року Росія змогла завдяки танкерам "Совкомфлота", на яких не накладено санкції.
Про це повідомляє Reuters.
Reuters наводить дані, що минулого місяця НПЗ Індії переробляли майже 1,8 млн барелів нафти РФ на день: це приблизно на 8,2% більше, ніж у березні.
Росія продовжує залишатися головним постачальником нафти в Індію, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія.
Indian Oil Corp. знову купує російські нафтопродукти
Дії Indian Oil Corp. можуть заохотити використовувати судна російської компанії інших нафтопереробників.
Такі дані наводить Bloomberg.
Як стало відомо, танкер "Владимир Тихонов" вивантажив близько 1 млн барелів російської нафти марки Urals в порту Парадіп, де знаходиться нафтопереробний завод компанії Indian Oil.
Прийняття танкера "Совкомфлоту" найбільшим індійським нафтопереробником має велике значення, оскільки може заохотити менші компанії також використовувати цю судноплавну компанію для закупівлі нафти у РФ.
Своєю чергою щонайменше п'ять танкерів "Совкомфлоту", які займаються перевезенням нафти марки Urals, зазначають Індію, як пункт призначення в цьому місяці, а танкер "Суворовський проспект" стоїть біля західного узбережжя країни, свідчать дані відстеження суден Bloomberg.
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