Індія імпортувала рекордну кількість російської нафти у квітні 2024 року

Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до максимуму в порівнянні з останніми 9 місяцями.

Індія повертається до імпорту нафти з РФ

Зазначається, що досягти максимальних обсягів постачань у квітні 2024 року Росія змогла завдяки танкерам "Совкомфлота", на яких не накладено санкції.

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться, що індійські нафтопереробні заводи деякий час не приймали російську сировину, яку перевозили танкерами "Совкомфлота". Це сталось після запровадження санкцій США проти 14 танкерів компанії. Поширити

Reuters наводить дані, що минулого місяця НПЗ Індії переробляли майже 1,8 млн барелів нафти РФ на день: це приблизно на 8,2% більше, ніж у березні.

Росія продовжує залишатися головним постачальником нафти в Індію, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія.

Indian Oil Corp. знову купує російські нафтопродукти

Дії Indian Oil Corp. можуть заохотити використовувати судна російської компанії інших нафтопереробників.

На початку травня у компанії Indian Oil Corp. відновили купівлю російської сирої нафти, що доставляється танкером "‎Совкомфлоту"‎. Це прокладає шлях для відновлення нафтових постачань після того, як американські санкції призвели до їх зриву. Поширити

Такі дані наводить Bloomberg.

Як стало відомо, танкер "Владимир Тихонов" вивантажив близько 1 млн барелів російської нафти марки Urals в порту Парадіп, де знаходиться нафтопереробний завод компанії Indian Oil.

Прийняття танкера "‎Совкомфлоту" найбільшим індійським нафтопереробником має велике значення, оскільки може заохотити менші компанії також використовувати цю судноплавну компанію для закупівлі нафти у РФ.

Щоденний імпорт нафти з Росії в Індію у квітні зріс до понад 1,9 млн барелів, що є найвищим показником з липня. Поставки нафти сортів Urals і Sokol різко зросли в порівнянні з попереднім місяцем, свідчать дані. Для порівняння, нафтопереробні компанії скоротили поставки з Іраку і Саудівської Аравії, другого і третього за величиною постачальників нафти в Індію. Поширити