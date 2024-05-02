Крупнейшая индийская компания возобновила покупку сырой нефти РФ

Indian Oil Corp. снова покупает российские нефтепродукты

На этой неделе у компании Indian Oil Corp. возобновили покупку российской сырой нефти, доставляемой танкером "Совкомфлоту". Это прокладывает путь для возобновления нефтяных поставок после того, как американские санкции привели к их срыву.

Такие данные приводит Bloomberg.

Как стало известно, танкер Владимир Тихонов выгрузил около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals в порту Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод компании Indian Oil.

Принятие танкера "Совкомфлота" крупнейшим индийским нефтепереработчиком имеет большое значение, поскольку может поощрить меньшие компании также использовать эту судоходную компанию для закупки нефти у РФ.

Ежедневный импорт нефти из России в Индию в апреле вырос до более чем 1,9 млн баррелей, что является самым высоким показателем с июля. Поставки нефти сортов Urals и Sokol резко возросли по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения, нефтеперерабатывающие компании сократили поставки из Ирака и Саудовской Аравии, второго и третьего по величине поставщиков нефти в Индию. Поделиться

В свою очередь, по меньшей мере пять танкеров "Совкомфлота", занимающихся перевозкой нефти марки Urals, отмечают Индию, как пункт назначения в этом месяце, а танкер "Суворовский проспект" стоит у западного побережья страны, свидетельствуют данные отслеживания судов Bloomberg.

Компания Indian Oil Corp.: что известно

Indian Oil Corporation является нефтегазовой компанией, специализирующейся на нефтепереработке и дистрибуции нефтепродуктов.

Компания создана в 1964 в результате слияния двух компаний: Indian Oil Company Ltd. и Indian Refineries Ltd. Поделиться

В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Indian Oil Corporation заняла 357 место. По состоянию на позапрошлый год компания насчитывала более 31 тыс. сотрудников.

В индийские порты заходят танкеры с нефтепродуктами РФ

Индия снова покупает российскую нефть и мазут.

Об этом сообщает Reuters.

Судно "СКФ Балтика" перевозит 90 тыс тонн мазута для оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре Reliance Industries. Источники издания уверяют, что судно покинет порт в пятницу после полной разгрузки.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая Reliance, начали опасаться принимать грузы от кораблей "Совкомфлота" после того, как 23 февраля США ввели санкции против российского судоходного гиганта.

Однако во время визита в Индию в начале этого месяца официальные лица США отметили, что Вашингтон хочет стабильной мировой поставки нефти и не просили Индии сократить импорт российской нефти. Еще один танкер "Владимир Тихонов" должен прибыть в Индию на следующей неделе с российской нефтью. Поделиться

Индийская компания Reliance преимущественно покупает российскую нефть, но также импортирует мазут для переработки в своей установке коксования для производства очищенного топлива.