Найбільша індійська компанія відновила купівлю сирої нафти РФ

Indian Oil Corp. знову купує російські нафтопродукти

На цьому тижні у компанії Indian Oil Corp. відновили купівлю російської сирої нафти, що доставляється танкером "‎Совкомфлоту"‎. Це прокладає шлях для відновлення нафтових постачань після того, як американські санкції призвели до їх зриву.

Такі дані наводить Bloomberg.

Як стало відомо, танкер "Владимир Тихонов" вивантажив близько 1 млн барелів російської нафти марки Urals в порту Парадіп, де знаходиться нафтопереробний завод компанії Indian Oil.

Прийняття танкера "‎Совкомфлоту" найбільшим індійським нафтопереробником має велике значення, оскільки може заохотити менші компанії також використовувати цю судноплавну компанію для закупівлі нафти у РФ.

Щоденний імпорт нафти з Росії в Індію у квітні зріс до понад 1,9 млн барелів, що є найвищим показником з липня. Поставки нафти сортів Urals і Sokol різко зросли в порівнянні з попереднім місяцем, свідчать дані. Для порівняння, нафтопереробні компанії скоротили поставки з Іраку і Саудівської Аравії, другого і третього за величиною постачальників нафти в Індію. Поширити

Своєю чергою щонайменше п'ять танкерів "Совкомфлоту", які займаються перевезенням нафти марки Urals, зазначають Індію, як пункт призначення в цьому місяці, а танкер "Суворовський проспект" стоїть біля західного узбережжя країни, свідчать дані відстеження суден Bloomberg.

Компанія Indian Oil Corp.: що відомо

Indian Oil Corporation є нафтогазовою компанією, яка спеціалізується на нафтопереробці та дистрибуції нафтопродуктів.

Компанію створено у 1964 в результаті злиття двох компаній: Indian Oil Company Ltd. та Indian Refineries Ltd. Поширити

У списку найбільших компаній світу Forbes Global 2000 за 2022-й Indian Oil Corporation посіла 357 місце. Станом на позаминулий рік компанія мала понад 31 тис співробітників.

В індійські порти заходять танкери з нафтопродуктами РФ

Індія знову купує російську нафту і мазут.

Про це повідомляє Reuters.

Судно "СКФ Балтика" перевозить 90 тис тонн мазуту для оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі Reliance Industries. Джерела видання запевняють, що судно залишить порт у п'ятницю після повного розвантаження.

Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи, у тому числі Reliance, почали побоюватися приймати вантажі від кораблів "Совкомфлоту" після того, як 23 лютого США запровадили санкції проти російського судноплавного гіганта.

Однак під час візиту до Індії на початку цього місяця офіційні особи США зазначили, що Вашингтон хоче стабільного світового постачання нафти й не просили Індії скоротити імпорт російської нафти. Ще один танкер "Володимир Тихонов" має прибути в Індію наступного тижня із російською нафтою. Поширити

Індійська компанія Reliance переважно купує російську нафту, але також імпортує мазут для переробки на своїй установці коксування для виробництва очищеного палива.