ГУР атаковало дронами нефтебазу в Белгородской области

В течение ночи беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтебазу в Белгородской области.
Главные тезисы
- Атака дронов на нефтебазы в Белгородской и Ростовской областях привела к возгораниям и мегапожарам.
- Российские военные и спасатели оперативно реагировали на инциденты и начали ликвидацию последствий.
- Жители были эвакуированы, но пострадавших нет.
- Атака дронов также затронула Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, вызвав масштабный пожар и взрывы.
- На месте происшествий работают специалисты, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы и устранить последствия атак.
Что известно о ночном хлопке на нефтебазе в Белгородской области от ГУР
Об атаке украинских БпЛА по нефтебазе Старооскольского городского округа заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Российский чиновник подтвердил, что в результате атаки дронов вспыхнул один из резервуаров.
Пожар, по его словам, якобы был оперативно ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.
Что известно об инцидентах в других регионах России
Отмечается, что ночью под атаку БпЛА попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.
Местные власти утверждают, что в результате попадания там загорелся пожар, а по информации местных Telegram-каналов, в районе НПЗ раздалось несколько взрывов и поднялся "столб огня". Наутро пожар был потушен.
К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. В 3.00 губернатор области сообщил, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В сети распространяют видео с комментариями очевидцев. Отмечается, что последствия атаки были масштабными. "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутника, пишет , что в Новошахтинске бушует мегапожар.
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