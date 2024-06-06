ГУР атаковало дронами нефтебазу в Белгородской области
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР атаковало дронами нефтебазу в Белгородской области

атака на НПЗ в РФ
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Источник:  РБК Украина

В течение ночи беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтебазу в Белгородской области.

Главные тезисы

  • Атака дронов на нефтебазы в Белгородской и Ростовской областях привела к возгораниям и мегапожарам.
  • Российские военные и спасатели оперативно реагировали на инциденты и начали ликвидацию последствий.
  • Жители были эвакуированы, но пострадавших нет.
  • Атака дронов также затронула Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, вызвав масштабный пожар и взрывы.
  • На месте происшествий работают специалисты, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы и устранить последствия атак.

Что известно о ночном хлопке на нефтебазе в Белгородской области от ГУР

Задание выполнено, мероприятия будут продолжены, - отметил представитель Сил обороны.

Об атаке украинских БпЛА по нефтебазе Старооскольского городского округа заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российский чиновник подтвердил, что в результате атаки дронов вспыхнул один из резервуаров.

Пожар, по его словам, якобы был оперативно ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет, – отметил губернатор Белгородщины.

Что известно об инцидентах в других регионах России

Отмечается, что ночью под атаку БпЛА попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

Местные власти утверждают, что в результате попадания там загорелся пожар, а по информации местных Telegram-каналов, в районе НПЗ раздалось несколько взрывов и поднялся "столб огня". Наутро пожар был потушен.

К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. В 3.00 губернатор области сообщил, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В сети распространяют видео с комментариями очевидцев. Отмечается, что последствия атаки были масштабными. "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутника, пишет , что в Новошахтинске бушует мегапожар.

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