Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела кассетными боеприпасами села в Донецкой области российскими войсками.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала село в Донецкой области кассетными боеприпасами, погибли три человека и пятеро получили ранения.
- Президент ОВА Вадим Филашкин информирует о трагических последствиях обстрела Российской армии на Донбассе.
- Военные преступления России продолжаются: за последние дни нанесены ранения девяти жителям Донбасса, подтверждая безжалостность и агрессивность оккупантов.
- Безжалостный обстрел кассетными боеприпасами на Донбассе — еще один ужасающий теракт РФ на территории Украины.
- Глава Донецкой ОВА подчеркивает, что враг не испытывает сожаления и продолжает нарушать международное право, атакуя мирное население.
Оккупанты ударили по селу в Донецкой области кассетными боеприпасами
Враг ударил по селу на Донетчине кассетными боеприпасами из Смерчей, прошли три человека, еще пятеро ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, село получило удар кассетными боеприпасами из Смерчей сегодня около 9 утра. Погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения разной степени получили пять человек.
Повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.
13 июня в результате обстрелов РФ ранены 9 жителей Донбасса
Российская армия за минувшие сутки, 13 июня, нанесла ранения девяти жителям Донецкой области.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, за 13 июня россияне ранили девять жителей Донбасса: шестерых в Селидово, по одному — в Торецке, Курахово и Красногоровке.
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