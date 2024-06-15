Армия РФ ударила по Донбасу кассетными боеприпасами — погибли гражданские

Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела кассетными боеприпасами села в Донецкой области российскими войсками.

Оккупанты ударили по селу в Донецкой области кассетными боеприпасами

Враг ударил по селу на Донетчине кассетными боеприпасами из Смерчей, прошли три человека, еще пятеро ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

3 человека погибли и 5 ранены в результате утренних обстрелов села Улаклы Великоновоселковской общины, — сообщил председатель ОВА. Поделиться

По словам Филашкина, село получило удар кассетными боеприпасами из Смерчей сегодня около 9 утра. Погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения разной степени получили пять человек.

Повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.

Еще один ужасающий теракт русской федерации на нашей земле. Еще одно напоминание, что у врага нет жалости, — резюмировал председатель ОВА. Поделиться

13 июня в результате обстрелов РФ ранены 9 жителей Донбасса

Российская армия за минувшие сутки, 13 июня, нанесла ранения девяти жителям Донецкой области.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, за 13 июня россияне ранили девять жителей Донбасса: шестерых в Селидово, по одному — в Торецке, Курахово и Красногоровке.