Авиация РФ бомбила Селидово в Донецкой области — есть раненые

Количество раненых в результате российского удара по Селидову вечером 13 июня возросло до шести.
Главные тезисы
- Шесть жителей Селидово получили ранения в результате бомбардировки авиации РФ вечером 13 июня.
- Российская армия также нанесла ранения девяти жителям Донецкой области за минувшие сутки.
- Обстрелы российской армии затронули города Селидово, Торецк, Курахово и Красногоровку в Донецкой области.
- Общее число жертв российской армии в Донецкой области составляет 1996 погибших и 5018 раненых.
- Подробности о бомбардировке и раненых можно узнать из сообщений прокуратуры и главы Донецкой областной администрации.
Авиация РФ сбросила бомбу на Селидово
Армия РФ обстреляла город около 21:10. На Селидово сбросили, вероятно, авиабомбу "УМПБ Д-30СМ", попали в жилой квартал.
Об этом рассказали в Facebook Донецкой областной прокуратуры.
Ранены шесть человек — четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У них минно-взрывные и осколочные ранения.
13 июня в результате обстрелов РФ ранены 9 жителей Донецкой области
Российская армия за минувшие сутки, 13 июня, нанесла ранения девяти жителям Донецкой области.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, за 13 июня россияне ранили девять жителей Донбасса: шестерых в Селидово, по одному — в Торецке, Курахово и Красногоровке.
Как отметил глава ОГА, общее число жертв российской армии в Донецкой области (1996 погибших и 5018 раненых) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
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