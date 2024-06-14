Авиация РФ бомбила Селидово в Донецкой области — есть раненые

Количество раненых в результате российского удара по Селидову вечером 13 июня возросло до шести.

Авиация РФ сбросила бомбу на Селидово

Армия РФ обстреляла город около 21:10. На Селидово сбросили, вероятно, авиабомбу "УМПБ Д-30СМ", попали в жилой квартал.

Об этом рассказали в Facebook Донецкой областной прокуратуры.

Ранены шесть человек — четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У них минно-взрывные и осколочные ранения.

13 июня в результате обстрелов РФ ранены 9 жителей Донецкой области

Российская армия за минувшие сутки, 13 июня, нанесла ранения девяти жителям Донецкой области.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, за 13 июня россияне ранили девять жителей Донбасса: шестерых в Селидово, по одному — в Торецке, Курахово и Красногоровке.

Как отметил глава ОГА, общее число жертв российской армии в Донецкой области (1996 погибших и 5018 раненых) подано без учета Мариуполя и Волновахи.