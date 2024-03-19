Армия РФ атаковала ракетами Селидово. Ранены 4 гражданских человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетами Селидово. Ранены 4 гражданских человека

осбтрел
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

19 марта российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Что известно об обстреле Селидового

Как отмечается, оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах — три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина".

У раненых минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломы ребер. Людям оказали неотложную медицинскую помощь.

Также в результате обстрела повреждены 24 частных домовладения и четыре автомобиля, добавили в прокуратуре.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Предыдущие атаки армии РФ по Донбассу

10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.

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