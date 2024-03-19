Армія РФ атакувала ракетами Селидове. Поранено 4 цивільних людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала ракетами Селидове. Поранено 4 цивільних людей

обстріл
Джерело:  Прокуратура Донецької області

19 березня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Що відомо про обстріл Селидового

Як зазначається, окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях — троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік".

У поранених мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку й перелами ребер. Людям надали невідкладну медичну допомогу. 

Також внаслідок обстрілу пошкоджені 24 приватних домоволодіння та чотири автівки, додали у прокуратурі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Попередні атаки армії РФ по Донеччині

10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.

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