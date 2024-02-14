Поліція показала наслідки чотирьох ракетних ударів по Селидовому — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Поліція показала наслідки чотирьох ракетних ударів по Селидовому — фото

Селидове

Росія завдала ракетного удару по лікарні та житловому будинку у Селидовому на Донеччині у ніч на 14 лютого. У лікарні загинули вагітна жінка та мама з 8-річним сином.

Наслідки атаки на Селидове

Прямим влучанням зруйновано п’ятиповерховий будинок та корпус лікарні.

Окупанти вбили трьох пацієнтів — 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні.

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Шестеро людей поранені, серед них немовля, якому завтра має бути шість місяців.

Поліція повідомляє, що унаслідок обстрілу п’ятиповерхівки поранено 6 цивільних, зокрема троє дітей — 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.

Поліцейські парамедики всю ніч надавали пораненим допомогу, доставляли їх до медзакладів, а також евакуювали людей зі зруйнованої лікарні. Багато з врятованих пацієнтів — важкі.

За попередньою інформацією, росіяни били ракетами «Іскандер-М» і С-300.

Нагадаємо, що росіяни ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Близько першої години ночі місто зазнало ще одного обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.

Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевезли до лікарень Покровська і Мирнограда.

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Ситуація у Донецькій області

За даними ОВА, станом на ранок 14 лютого, Селидове зазнало 4 ракетних ударів — 3 людини загинули, 12 поранені; зруйновано 5-поверхівку та корпус лікарні, пошкоджено 9 багатоповерхівок.

У Новогродівці поранено людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку і 5 адмінбудівель.

Авдіївка зазнала численних артобстрілів та авіаударів. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Ставках.

1 людина поранена у Часовому Яру, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Торецьку пошкоджена адмінбудівля.

У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. У Званівці зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 4.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 12 дітей.

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