Россия нанесла ракетный удар по больнице и жилому дому в Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля. В больнице погибла беременная женщина и мама с 8-летним сыном.

Последствия атаки на Селидово

Прямым попаданием разрушены пятиэтажное здание и корпус больницы.

Оккупанты убили трех пациентов — 8-летнего мальчика, его маму и беременную 38-летнюю женщину, которая находилась на сохранении.

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Шесть человек ранены, среди них младенец, которому завтра должно быть шесть месяцев.

Полиция сообщает, что в результате обстрела пятиэтажки ранены 6 гражданских, в том числе трое детей — 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.

Полицейские парамедики всю ночь оказывали раненым помощь, доставляли их в медучреждения, а также эвакуировали людей из разрушенной больницы. Многие спасенные пациенты — тяжелые. Поделиться

По предварительной информации, россияне били ракетами "Искандер-М" и С-300.

Напомним, что россияне ударили по городу около 23:30, попали в 5-этажку — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

Около часа ночи город подвергся еще одному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы.

Около 100 пациентов Селидовской больницы перевезли в больницы Покровска и Мирнограда.

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Ситуация в Донецкой области

По данным ОВА, по состоянию на утро 14 февраля, Селидово получило 4 ракетных удара — 3 человека погибли, 12 ранены; разрушены 5-этажка и корпус больницы, повреждены 9 многоэтажек.

В Новогродовке ранен человек, поврежден 21 многоэтажка и 5 админзданий.

Авдеевка подверглась многочисленным артобстрелам и авиаударам. В Лиманской общине разрушен дом в Ставках.

1 человек ранен во Временном Яру, повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Торецке повреждено админздание.

В Северске повреждена многоэтажка и 2 частных дома. В Звановке разрушены 2 дома, повреждены еще 4.