Россия нанесла ракетный удар по больнице и жилому дому в Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля. В больнице погибла беременная женщина и мама с 8-летним сыном.
Последствия атаки на Селидово
Прямым попаданием разрушены пятиэтажное здание и корпус больницы.
Оккупанты убили трех пациентов — 8-летнего мальчика, его маму и беременную 38-летнюю женщину, которая находилась на сохранении.
Шесть человек ранены, среди них младенец, которому завтра должно быть шесть месяцев.
Полиция сообщает, что в результате обстрела пятиэтажки ранены 6 гражданских, в том числе трое детей — 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.
По предварительной информации, россияне били ракетами "Искандер-М" и С-300.
Напомним, что россияне ударили по городу около 23:30, попали в 5-этажку — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.
Около часа ночи город подвергся еще одному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы.
Около 100 пациентов Селидовской больницы перевезли в больницы Покровска и Мирнограда.
Ситуация в Донецкой области
По данным ОВА, по состоянию на утро 14 февраля, Селидово получило 4 ракетных удара — 3 человека погибли, 12 ранены; разрушены 5-этажка и корпус больницы, повреждены 9 многоэтажек.
В Новогродовке ранен человек, поврежден 21 многоэтажка и 5 админзданий.
Авдеевка подверглась многочисленным артобстрелам и авиаударам. В Лиманской общине разрушен дом в Ставках.
1 человек ранен во Временном Яру, повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Торецке повреждено админздание.
В Северске повреждена многоэтажка и 2 частных дома. В Звановке разрушены 2 дома, повреждены еще 4.
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