Полиция показала последствия четырех ракетных ударов по Селидову.
Категория
Украина
Дата публикации

Полиция показала последствия четырех ракетных ударов по Селидову.

Селидово
Читати українською

Россия нанесла ракетный удар по больнице и жилому дому в Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля. В больнице погибла беременная женщина и мама с 8-летним сыном.

Последствия атаки на Селидово

Прямым попаданием разрушены пятиэтажное здание и корпус больницы.

Оккупанты убили трех пациентов — 8-летнего мальчика, его маму и беременную 38-летнюю женщину, которая находилась на сохранении.

1  из  7

Шесть человек ранены, среди них младенец, которому завтра должно быть шесть месяцев.

Полиция сообщает, что в результате обстрела пятиэтажки ранены 6 гражданских, в том числе трое детей — 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.

Полицейские парамедики всю ночь оказывали раненым помощь, доставляли их в медучреждения, а также эвакуировали людей из разрушенной больницы. Многие спасенные пациенты — тяжелые.

По предварительной информации, россияне били ракетами "Искандер-М" и С-300.

Напомним, что россияне ударили по городу около 23:30, попали в 5-этажку — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

Около часа ночи город подвергся еще одному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы.

Около 100 пациентов Селидовской больницы перевезли в больницы Покровска и Мирнограда.

1  из  5

Ситуация в Донецкой области

По данным ОВА, по состоянию на утро 14 февраля, Селидово получило 4 ракетных удара — 3 человека погибли, 12 ранены; разрушены 5-этажка и корпус больницы, повреждены 9 многоэтажек.

В Новогродовке ранен человек, поврежден 21 многоэтажка и 5 админзданий.

Авдеевка подверглась многочисленным артобстрелам и авиаударам. В Лиманской общине разрушен дом в Ставках.

1 человек ранен во Временном Яру, повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Торецке повреждено админздание.

В Северске повреждена многоэтажка и 2 частных дома. В Звановке разрушены 2 дома, повреждены еще 4.

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 58 человек, в том числе 12 детей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия обстреляла из артиллерии Купянск и несколько поселков в Харьковской области
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно обстреляла Селидово. Погиб человек, семь ранены
Обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Селидово в Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Селидово

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?