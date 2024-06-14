Кількість поранених внаслідок російського удару по Селидовому ввечері 13 червня зросла до шести.
Головні тези:
- Авіація РФ бомбила Селидове на Донеччині, є поранені — шестеро мешканців отримали поранення внаслідок бомбардування.
- Зростає кількість поранених від російського удару по місту, що стався ввечері 13 червня.
- Загалом за минулу добу російська армія завдала поранень дев'ятьом жителям Донецької області.
- Обстріли російської армії на території Донецької області мали місце у містах Селидове, Торецьк, Курахове і Красногорівці.
- Зазначено, що загальна кількість жертв російської армії на Донеччині складає 1996 загиблих і 5018 поранених, не враховуючи Маріуполя та Волновахи.
Авіація РФ скинула бомбу на Селидове
Армія РФ обстріляла місто близько 21:10. На Селидове скинули, ймовірно, авіабомбу "УМПБ Д-30СМ", влучили у житловий квартал.
Про це розповіли у Facebook Донецької обласної прокуратури.
Поранені шестеро людей — чотири жінки та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них мінно-вибухові та осколкові поранення.
13 червня внаслідок обстрілів РФ поранено 9 жителів Донеччини
Російська армія за минулу добу, 13 червня, завдала поранень дев'ятьом жителям Донецької області.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, за 13 червня росіяни поранили дев’ятьох жителів Донеччини: шістьох у Селидовому, по одному — у Торецьку, Кураховому і Красногорівці.
Як наголосив голова ОДА, загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (1996 загиблих і 5018 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-