Авіація РФ бомбила Селидове на Донеччині — є поранені

Кількість поранених внаслідок російського удару по Селидовому ввечері 13 червня зросла до шести.

Авіація РФ скинула бомбу на Селидове

Армія РФ обстріляла місто близько 21:10. На Селидове скинули, ймовірно, авіабомбу "УМПБ Д-30СМ", влучили у житловий квартал.

Про це розповіли у Facebook Донецької обласної прокуратури.

Поранені шестеро людей — чотири жінки та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них мінно-вибухові та осколкові поранення.

13 червня внаслідок обстрілів РФ поранено 9 жителів Донеччини

Російська армія за минулу добу, 13 червня, завдала поранень дев'ятьом жителям Донецької області.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, за 13 червня росіяни поранили дев’ятьох жителів Донеччини: шістьох у Селидовому, по одному — у Торецьку, Кураховому і Красногорівці.

Як наголосив голова ОДА, загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (1996 загиблих і 5018 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.