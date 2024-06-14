Авіація РФ бомбила Селидове на Донеччині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Селидове на Донеччині — є поранені

Селидове
Джерело:  Прокуратура Донецької області

Кількість поранених внаслідок російського удару по Селидовому ввечері 13 червня зросла до шести.

Головні тези:

  • Авіація РФ бомбила Селидове на Донеччині, є поранені — шестеро мешканців отримали поранення внаслідок бомбардування.
  • Зростає кількість поранених від російського удару по місту, що стався ввечері 13 червня.
  • Загалом за минулу добу російська армія завдала поранень дев'ятьом жителям Донецької області.
  • Обстріли російської армії на території Донецької області мали місце у містах Селидове, Торецьк, Курахове і Красногорівці.
  • Зазначено, що загальна кількість жертв російської армії на Донеччині складає 1996 загиблих і 5018 поранених, не враховуючи Маріуполя та Волновахи.

Авіація РФ скинула бомбу на Селидове

Армія РФ обстріляла місто близько 21:10. На Селидове скинули, ймовірно, авіабомбу "УМПБ Д-30СМ", влучили у житловий квартал.

Про це розповіли у Facebook Донецької обласної прокуратури.

Поранені шестеро людей — чотири жінки та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них мінно-вибухові та осколкові поранення.

13 червня внаслідок обстрілів РФ поранено 9 жителів Донеччини

Російська армія за минулу добу, 13 червня, завдала поранень дев'ятьом жителям Донецької області.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, за 13 червня росіяни поранили дев’ятьох жителів Донеччини: шістьох у Селидовому, по одному — у Торецьку, Кураховому і Красногорівці.

Як наголосив голова ОДА, загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (1996 загиблих і 5018 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
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