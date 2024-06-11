Войска РФ ударили КАБом по жилому кварталу в Донецкой области — много пострадавших

Вчера, 10 июня, россияне нанесли авиаудар по Константиновке. Попали по жилому микрорайону.
Главные тезисы
- Авиаудар российских войск по жилому кварталу в Константиновке привел к ранениям 5 жителей, среди которых были пенсионеры с черепно-мозговыми травмами.
- Раненые жители и поврежденные дома в результате авиаудара РФ свидетельствуют о безжалостности россиян в войне против Украины.
- Украинские военные рассказали о сложности эвакуации отраженных позиций под артиллерийским обстрелом и необходимости использования тел российских окупантов для защиты в окопах.
- Показания участников военных действий раскрывают критические моменты военной операции и вынужденные шаги украинских военных для сохранения собственной жизни и позиций на фронте.
Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки
Согласно предварительным данным, террористы атаковали КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
В результате удара пострадали 5 жителей. Были госпитализированы мужчины 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела.
Что украинские военные говорят о потерях российских окупантов на фронте
По словам украинских военных в комментарии журналистам издания Business Insider, украинским военным на передовые часто приходится находиться в окопах и брустверах рядом с телами убитых российских оккупантов, которые не могут эвакуировать.
В частности, по словам одного из ветеранов русско-украинской войны из США, после захвата одного из окопов российских оккупантов, ему и боевым товарищам пришлось сложить из тел погибших захватчиков своеобразный бруствер для дополнительной защиты и чтобы не разводить крыс в окопе.
Однако, как рассказывают другие бойцы, сложить мертвых россиян наружу у окопа — это еще не самый плохой вариант.
Иногда украинским военным после захвата российских окопов приходится сидеть и спать на мешках с трупами россиян.
Все из-за интенсивного артиллерийского обстрела, который не позволяет даже вынести тела из блиндажей, не только эвакуировать их в тыл.
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