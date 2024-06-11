Войска РФ ударили КАБом по жилому кварталу в Донецкой области — много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили КАБом по жилому кварталу в Донецкой области — много пострадавших

Прокуратура Донецкой области
обстрел
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Вчера, 10 июня, россияне нанесли авиаудар по Константиновке. Попали по жилому микрорайону.

Главные тезисы

  • Авиаудар российских войск по жилому кварталу в Константиновке привел к ранениям 5 жителей, среди которых были пенсионеры с черепно-мозговыми травмами.
  • Раненые жители и поврежденные дома в результате авиаудара РФ свидетельствуют о безжалостности россиян в войне против Украины.
  • Украинские военные рассказали о сложности эвакуации отраженных позиций под артиллерийским обстрелом и необходимости использования тел российских окупантов для защиты в окопах.
  • Показания участников военных действий раскрывают критические моменты военной операции и вынужденные шаги украинских военных для сохранения собственной жизни и позиций на фронте.

Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки

Согласно предварительным данным, террористы атаковали КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате удара пострадали 5 жителей. Были госпитализированы мужчины 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела.

Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: в домах выбиты окна и оконные стекла, — добавили в прокуратуре.

Что украинские военные говорят о потерях российских окупантов на фронте

По словам украинских военных в комментарии журналистам издания Business Insider, украинским военным на передовые часто приходится находиться в окопах и брустверах рядом с телами убитых российских оккупантов, которые не могут эвакуировать.

В частности, по словам одного из ветеранов русско-украинской войны из США, после захвата одного из окопов российских оккупантов, ему и боевым товарищам пришлось сложить из тел погибших захватчиков своеобразный бруствер для дополнительной защиты и чтобы не разводить крыс в окопе.

Мы забрали тела россиян, которые были в окопах, а затем поместили их на противоположной стороне окопа напротив новых российских позиций. Словно блядские мешки с песком — это то, для чего мы их используем, — рассказывает военный.

Однако, как рассказывают другие бойцы, сложить мертвых россиян наружу у окопа — это еще не самый плохой вариант.

Иногда украинским военным после захвата российских окопов приходится сидеть и спать на мешках с трупами россиян.

Все из-за интенсивного артиллерийского обстрела, который не позволяет даже вынести тела из блиндажей, не только эвакуировать их в тыл.

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