Войска РФ ударили КАБом по жилому кварталу в Донецкой области — много пострадавших

Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки

Согласно предварительным данным, террористы атаковали КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате удара пострадали 5 жителей. Были госпитализированы мужчины 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела.

Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: в домах выбиты окна и оконные стекла, — добавили в прокуратуре. Поделиться

Что украинские военные говорят о потерях российских окупантов на фронте

По словам украинских военных в комментарии журналистам издания Business Insider, украинским военным на передовые часто приходится находиться в окопах и брустверах рядом с телами убитых российских оккупантов, которые не могут эвакуировать.

В частности, по словам одного из ветеранов русско-украинской войны из США, после захвата одного из окопов российских оккупантов, ему и боевым товарищам пришлось сложить из тел погибших захватчиков своеобразный бруствер для дополнительной защиты и чтобы не разводить крыс в окопе.

Мы забрали тела россиян, которые были в окопах, а затем поместили их на противоположной стороне окопа напротив новых российских позиций. Словно блядские мешки с песком — это то, для чего мы их используем, — рассказывает военный. Поделиться

Однако, как рассказывают другие бойцы, сложить мертвых россиян наружу у окопа — это еще не самый плохой вариант.

Иногда украинским военным после захвата российских окопов приходится сидеть и спать на мешках с трупами россиян.

Все из-за интенсивного артиллерийского обстрела, который не позволяет даже вынести тела из блиндажей, не только эвакуировать их в тыл.